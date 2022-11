Send by email

Bottino della rapina circa ottomila euro

Rapina all'interno del supermercato Spesi' ieri sera poco dopo le ore 20.00 in via Roma a Tursi. I malviventi hanno agito con velocità arrivando a bordo di una moto, il complice all'esterno l'altro dentro con una pistola puntata verso un cassiere per farsi dare i soldi. Entrambi a volto coperto dal casco.

Bottino della rapina circa 8mila euro, incasso della giornata lavorativa. Fortunatamente nessun ferito. All'interno erano presenti soltanto i dipendenti, essendo orario di chiusura. Indagano i Carabinieri.