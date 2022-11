Send by email

All’importante iniziativa saranno invitati sindaci e associazioni del territorio

Era stata programmata inizialmente il 26 novembre la manifestazione in favore dell'ospedale di Policoro con un Consiglio Comunale all'aperto proprio davanti al nosocomio "Giovanni Paolo II", adesso invece si terrà mercoledì 7 dicembre. Il programma prevede la partenza da piazza Aldo Moro davanti al palazzo del Comune di città in direzione ospedale, dove verrà allestito un palco per i vari interventi di sindaci e associazioni.

All’iniziativa saranno invitati i sindaci dei 31 comuni della Provincia e quelli dei centri dell’Alto Jonio cosentino e della puglia Jonica. L'obiettivo è quello di cercare una sorta di sinergia con gli altri ospedali del Materano per una proposta comune di integrazione e sviluppo, senza inutili conflittualità. Si spera e si chiede, una viva partecipazione da parte dei cittadini per cercare di risollevare le sorti dell'ospedale di Policoro con l'intera sanità materana.