Un uomo di 78 anni, era alla guida di un trattore, quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo ed è finito in una scarpata. Il mezzo ribaltandosi ha schiacciato il pensionato. Purtroppo sono stati inutili i soccorsi dei sanitari del 118, l'anziano è deceduto sul colpo. L’incidente è avvenuto in località Porcile di Tempa del Conte, in territorio di Moliterno.

L’allarme della sua scomparsa era stato lanciato ieri poco prima delle ore 19.00 dai familiari che non vedendolo rientrare a casa, hanno subito allertato le forze dell’ordine. Si sono concluse attorno all’una e mezza di questa notte, le operazioni di recupero del corpo da parte dei Vigili del fuoco di Villa d'Agri. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso.