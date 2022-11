In queste ore preoccupazione per uno smottamento nel territorio di Cersosimo



In Basilicata da qualche giorno è allerta per il brutto tempo, con problemi per le condizioni idrogeologiche del territorio alla luce dei fatti accaduti nel comune di Ischia nell’ultimo fine settimana. Al momento vengo segnalati solto alcuni smottamenti di facile gestione. In particolare nel comune di Bella la provinciale 92, percorsa quotidianamente dai residenti della frazione Sant’Antonio Casalini per raggiungere la località di Baragiano Scalo è chiusa da qualche giorno per via di una frana importante. Il distacco del terreno è stato individuato da un geologo del luogo che ha permesso di individuare interventi urgenti per la messa in sicurezza e il ripristino della circolazione che a giorni dovrebbero essere affidati alla Provincia di Potenza. L’altro episodio è stato registrato sulla provinciale 14 (SS 7 - SP ex SS 381 del Passo delle Crocelle) all’ingresso del paese di Bella dove sono state registrate delle cadute di massi da un costone presente in curva e che ha costretto l’amministrazione a istituire il senso unico alternato. Il presidente della provincia di Potenza Christian Giordano chiamato in causa ha precisato: “L’unico smottamento più preoccupante è quello sulla strada provinciale 92 in prossimità di Sant’Antonio Casalini. La situazione la sta monitorando l’ufficio di Viabilità per poter avviare un intervento prima possibile. Probabilmente si provvederà ad un affidamento dei lavori già in settimana”.

La Basilicata resta una delle regioni del Sud da monitorare costantemente come ben indicato nell’ultimo rapporto, quello del 2021, dall’Ispra, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che a pagine 83 indica come su 131 comuni ben 43 sono a rischio indicandoli con la dicitura “rischio frana medio alta”.Ben 81 i comuni a rischio non solo per le frane ma anche per le alluvioni, in 5 invece oltre alle frane e alle alluvioni c’è il rischio dell’erosione delle coste. In soli 2 comuni c’è pericolo di alluvione ed erosione. La popolazione lucana calcolata su 578 mila abitanti per oltre 19 mila di quella residente è a rischio di frana e ben 24107 sono attenzionate perché residenti in zona di elevata pericolosità di frane. Nello specifico, gli abitanti a rischio presente nelle zone di elevata pericolosità sono per il 66 per cento tra i 15 e i 64 anni persone, senza trascurare oltre il 13 per cento i ragazzi sotto i 15 anni.

La Basilicata, per area regionale, su 10.073 chilometri quadrati ha una percentuale di pericolosità a frane e alluvioni per ben 602 chilometri quadrati. Meglio Calabria, Puglia e Sicilia. Un dato generale, raccontato dal rapporto 2021, indica come negli ultimi 50 anni (1971-2020) gli eventi di frana e di inondazione hanno causato 1.630 morti, 48dispersi, 1.871 feriti e 320.304 evacuati e senzatetto Per quanto riguarda le imprese, l’Italia ha oltre 4,8 milioni di unità locali39 d’impresa, di cui 470.000 nel settore manifatturiero. In queste ore preoccupazione per uno smottamento nel territorio di Cersosimo sulla strada Statale 481, chiusa al momento al traffico con il passaggio in una sola corsia. Sarebbero interessati anche alcuni fabbricati.

Oreste Roberto Lanza