Incidente stradale questa sera a Policoro sulla complanare a valle, con un'automobile che per cause in fase di accertamento è finita in un canalone di scolo delle acque. Ferito il conducente, che dopo le prime cure è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale di Policoro.

Sul posto sono intervenuti la Polizia locale, i sanitari del 118 e i mezzi della ditta Stigliano per recuperare dalla vegetazione sottostante la strada l'auto incidentata.

Silvia Silvestri