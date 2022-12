Diverse le infrazioni riscontrate. Sequestrata anche della droga

Nella notte fra venerdì e sabato, la Compagnia Carabinieri di Viggiano, attraverso le articolazioni dipendenti, ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere e quelli contro il patrimonio, con particolare riguardo ai furti in abitazione. In tale contesto è stata intensificata la presenza e vigilanza sulle vie comunali, arterie stradali in entrata e uscita dai comuni delle aree della Val d’Agri, oltre che nei luoghi ove sono soliti incontrarsi i giovani nel fine settimana, con l’intento di assicurare il regolare svolgimento dei momenti di aggregazione e favorire il rispetto della legalità.

Nel dettaglio, durante tali attività istituzionali, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni dipendenti dalla Compagnia di Viggiano, unitamente a personale dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e dell’ASP di Potenza, hanno proceduto, come di seguito indicato, a:

- Marsicovetere:

 deferire per inosservanza dell’ordinanza dell’Autorità locale di P.S. nonché delle normative che disciplinano l’esercizio dell’attività di svago, somministrazione di alimenti e bevande ed in materia igienico-sanitaria, un soggetto del luogo;

- Villa d’Agri:

 segnalare alla Prefettura di residenza una donna che, fermata e controllata mentre era alla guida della propria autovettura, sottoposta a perquisizione personale e veicolare, è stata trovata in possesso di circa 3 grammi di marijuana. In attuazione della normativa vigente, gli è stata ritirata la patente di guida; . deferire un uomo, per porto ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere. L’uomo occultava sulla persona un coltello a serra manico della lunghezza complessiva di 16 cm.;

- Marsico Nuovo:

 deferire in stato di libertà 3 giovani di nazionalità ghanese in quanto sprovvisti di documentazione attestante la regolare posizione sul territorio dello Stato italiano