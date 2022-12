Gravato da numerosi precedenti di polizia è stato sottoposto a perquisizione personale

Nel corso dei servizi di controllo del territorio che il Questore di Potenza ha inteso intensificare per un maggiore e più incisivo contrasto ai reati predatori, in particolare i furti in abitazione, la Polizia di Stato ha denunciato un individuo trovato in possesso di oggetti atti allo scasso. In particolare, il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (Sezione Volanti) ha controllato e sottoposto a perquisizione personale un soggetto – già conosciuto agli operatori poiché gravato da numerosi precedenti di polizia – che si aggirava senza motivo nei pressi di un bar di Potenza; la perquisizione ha dato esito positivo in quanto è stata trovata e sequestrata una chiave fissa della quale il soggetto non ha saputo giustificare il possesso.

Sempre nei giorni scorsi, grazie al continuo impegno profuso nell’attività di prevenzione e controllo del territorio, le Volanti hanno rinvenuto e sequestrato un’autovettura, probabilmente utilizzata da ignoti malviventi per commettere reati predatori visto che, nell’abitacolo, erano presenti oggetti verosimilmente provento di furto. Sul punto, sono in corso approfondimenti investigativi da parte della Squadra Mobile di Potenza.