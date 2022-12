Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Si tratta della prima "Hybrid Operating Room" della Basilicata, tra le poche presenti nel Sud Italia

Sarà realizzata nell'ospedale "San Carlo" di Potenza la prima "Hybrid Operating Room" della Basilicata, tra le poche presenti nel Sud Italia: è, infatti, stata aggiudicata la gara per la "sala ibrida per cardiochirurgia e chirurgia vascolare", per pazienti con patologie complesse dell'apparato cardiovascolare. Lo ha reso noto la direzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata.

Nella sala saranno previste apparecchiature chirurgiche e di diagnostica per immagini di ultima generazione, grazie alle quali sarà possibile eseguire interventi di cardiochirurgia e chirurgia vascolare complessi e di più alta specializzazione, oltre ai lavori di adeguamento dei locali che saranno adibiti ad ospitare la sala ibrida all'interno del presidio ospedaliero di Potenza. L'azienda ospedaliera accederà ai fondi del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per la realizzazione dell'intervento.