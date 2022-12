Il conducente del mezzo è stato trasportato al Pronto Soccorso

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi sulla strada Statale 7 in territorio di Matera, con un autocarro che trasportava materiale ferroso che si è ribaltato per cause in fase di accertamento. Il conducente del mezzo è rimasto ferito ed è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale di Matera.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Matera, la Polizia Locale, i Carabinieri, la Polizia di Stato e i sanitari del 118. Il traffico ha subito dei rallentamenti.

Foto, Sassilive