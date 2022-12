Send by email

Occupata un'intera corsia di marcia, traffico rallentato

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi sulla strada Statale 7 con il raccordo per la SP3 nei pressi di Matera. Un autoarticolato si è ribaltato autonomamente occupando un'intera corsia di marcia. Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale di Policoro, i Vigili del fuoco e i sanitari del 118.

Il traffico ha subito dei rallentamenti per consentire tutte le operazioni necessarie di messa in sicurezza della strada e i rilievi del caso per accertare la dinamica dell'accaduto.