Si tratta di carte da gioco e sigarette elettroniche in commercio senza la preventiva autorizzazione

Circa 200 mila prodotti contraffatti o di contrabbando (tra carte da gioco, sigarette elettroniche e accessori per tabacchi da fumo) sono stati sequestrati dai militari del Comando provinciale di Matera della Guardia di Finanza di Matera. In un negozio sono stati sequestrati circa 8.500 articoli "verosimilmente contraffatti e, precisamente, carte da gioco non originali recanti i marchi 'Pokémon' e ''Uno'".

In un altro esercizio commerciale sono stati scoperti e posti sotto sequestro oltre 192 mila pezzi, "tra sigarette elettroniche contenenti nicotina liquida e accessori per tabacchi da fumo (filtri e cartine), messi in commercio senza la preventiva autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli". Al titolare "è stata contestata un'imposta evasa pari a oltre 45 mila euro e comminata - è scritto nel comunicato delle Fiamme Gialle - una sanzione amministrativa per vendita di merce di contrabbando pari a dieci mila euro"