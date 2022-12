Send by email

Disposta la misura cautelare del divieto di soggiorno e il sequestro preventivo della somma complessiva di € 78.500,00

La Procura della Repubblica, con il supporto investigativo e operativo di militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Potenza, ha dato contestuale esecuzione a due provvedimenti giudiziari.

In particolare veniva data esecuzione:

1) Ad una Ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari di Potenza che ha disposto la misura cautelare del divieto di soggiorno nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia e il sequestro preventivo della somma complessiva di € 78.500,00, indebitamente percepite in quanto ritenute profitto del reato.

I provvedimenti reali e personali emessi dal Gip di Potenza, ferma restando la presunzione d’innocenza (i provvedimenti cautelari intervengono nella fase delle indagini preliminari e dovranno essere vagliati in dibattimento e nei successivi gradi di giudizio), hanno trovato fondamento dalle indagini che questo Ufficio ha sviluppato delegando per gli accertamenti investigativi la Sezione di PG — aliquota Guardia di Finanza — della Procura. Da tali accertamenti risultavano, a livello di gravità indiziaria, plurime condotte di truffa aggravata e falso poste in essere dal PIETRAGALLA.