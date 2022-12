Tra lo svincolo di Satriano Sud e il centro di Brienza, previsti percorsi alternativi

Nuove limitazioni alla circolazione sulla strada statale 95 Tito-Brienza. Fino alle ore 19:00 di mercoledì 21 dicembre, la circolazione sarà interdetta tra lo svincolo di Satriano Sud e il centro di Brienza. Previsti percorsi alternativi, già predisposti in occasione delle precedenti restrizioni al traffico.

Il traffico sarà deviato sulla viabilità alternativa con indicazioni sul posto. Nel dettaglio: I veicoli saranno deviati al km 12,400 della SS 95 VAR (Svincolo di Sasso di Castalda) sulla strada comunale per Sasso di Castalda e successivamente sulla SP 39 fino al ricongiungimento con la SS 95 nel centro abitato di Brienza.

I mezzi con massa superiore alle 3,5 tonn che percorrono la SS 95 VAR direzione Potenza - Brienza saranno deviati al km 7,950 della SS 95 VAR (Svincolo di Satriano di Lucania Nord) sulla SP Isca Pantanelle e successivamente sulla SS 19 fino al ricongiungimento con la A2 in corrispondenza dello Svincolo di Polla. I veicoli potranno proseguire sulla A2 sino allo Svincolo per Atena Lucana per ricongiungersi alla SS 598; Per i mezzi con massa superiore alle 3,5 tonnellate che percorrono la SS 598 direzione Potenza dovranno proseguire sulla SS 598 fino allo Svincolo per Atena Lucana, percorrere la A2 sino allo Svincolo di Polla e successivamente la SS 19 e la SP Isca- Pantanelle per ricongiungersi alla SS 95 VAR al Km 7,950 della SS 95 VAR (Svincolo di Satriano di Lucania Nord).