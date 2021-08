Un viaggio fisico e spirituale della vita dell'artista, tra forme e paesaggi del suo mondo

Mercoledì 25 agosto 2021, alle ore 19:00 presso lo spazio museale di Vaccaro a Filiano, si svolgerà l’inaugurazione di “Lucus” mostra personale dell’artista Marwan Nahle.

L’evento è organizzato dall’Associazione Pro Loco di Filiano in collaborazione con Porta Coeli Foundation e con il patrocinio del Comune di Filiano e dell’UNPLI Basilicata.

“Grazie alla sinergia tra l'Associazione Pro Loco di Filiano e Porta Coeli Foundation consolidatasi nel corso di questi anni, con il patrocinio del Comune di Filiano e dell'Unpli Basilicata, è stato possibile realizzare questa mostra che racchiude le opere dell'artista internazionale Marwan Nahle. Per la nostra comunità è sicuramente un'esperienza di grande prestigio.” ha dichiarato la Presidente della Pro Loco di Filiano, Maria Santarsiero.

Marwan Nahle è pittore di origine libanese e artista di fama internazionale: le sue opere sono state esposte con grande successo in Libano, Francia, Stati Uniti, Hawaii, Svizzera, Isole Canarie, Germania, Spagna, Giordania, Grecia e Australia. Attualmente, l’artista risiede in Basilicata insieme alla moglie e ai figli, uno dei quali nato da meno di un mese proprio nella nostra regione.

Le sue opere rappresentano il suo viaggio fisico e spirituale di una vita, che combinando forme e paesaggi del suo mondo in movimenti eterei e mistici, trasportano l’osservatore dentro e fuori la terra ad ogni pennellata. La sua è arte che trae ispirazione dalle esperienze autentiche della vita di ogni giorno, dai luoghi e dalla gente che vive quei territori. Protagonisti delle sue opere sono proprio i luoghi che lo stanno ospitano durante questa sua residenza d’artista: Filiano, Castel Lagopesole, Avigliano e un po’ tutta la Basilicata.

“L’opportunità di vivere un’esperienza immersiva di medio termine nei processi di comunità lucana e nei territori di Filiano e Avigliano, rappresenta una straordinaria fonte di ispirazione.» - ha affermato Marwan Nahle - «Lucus, titolo della mostra che si inaugura il prossimo 25 agosto a Filiano, costituisce la restituzione della provvisoria produzione artistica realizzata seguendo le suggestioni delle persone nei luoghi che ormai abito da cittadino temporaneo. Il tentativo di innestare un colloquio tra ciò che avverto e vivo e quello che realmente è l’oggetto della mia ricerca artistica: l’autenticità del territorio. Per questa grande opportunità ringrazio Porta Coeli Foundation, la Pro Loco di Filiano e i Comuni di Filiano e Avigliano, oltre che la Fondazione Carical.”

La mostra dal titolo “Lucus” (legno sacro) sarà inaugurata mercoledì 25 agosto 2021 alle ore 19:00. Dopo i saluti del Sindaco di Filiano, Francesco Santoro e del Sindaco di Avigliano, Giuseppe Mecca seguiranno gli interventi del Presidente di Porta Coeli Foundation, Aniello Ertico, della Presidente della Pro Loco di Filiano, Maria Santarsiero e del Presidente UNPLI Basilicata, Rocco Franciosa. L’introduzione alla mostra sarà affidata al Direttore Artistico di Porta Coeli Foundation, Donato Faruolo.

“Porta Coeli Foundation è particolarmente attiva nelle esperienze di ricerca connesse al fenomeno internazionale che elegge l’arte contemporanea quale vettore comunicativo nel più ampio processo di produzione di cultura umanistica. La residenza d’artista di Marwan Nahle si innesta esattamente in tale alveo e si propone di generare effetti di rigenerazione culturale oltre che di mera produzione artistica. La mostra promossa a Filiano, prima di una serie di attività espositive programmate, rappresenta l’iniziale approdo alla pubblica fruibilità dei risultati che la residenza sta producendo in termini di reinterpretazione di realtà autentiche che connotano i territori lucani.” ha dichiarato il Presidente di Porta Coeli Foundation, Aniello Ertico.

La mostra sarà visitabile da mercoledì 25 agosto sino a giovedì 9 settembre, presso lo spazio museale di Vaccaro a Filiano, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari 10:00-12:00/16:00-19:00.