Solo grano lucano, solo salute, solo gusto. La pasta di Stigliano a Natale insieme a tavola con i lucani con idee e promozioni per un regalo sotto l’albero. Un’azienda sorta nel 2007 come rinomato pastificio artigianale Fattincasa di Delle fave Nunzia e Miriam Balsano, per la produzione di pasta ottenuta con grani lucani biologici certificati tra i migliori grani duri al mondo. Premio azienda dell’anno nel 2019 con i migliori risultati a livello nazionale per aver creato un prodotto di grande qualità. Un indice proteico intorno al 13 per cento e un alto valore di digeribilità, risultando priva di micotossine, da tempo la Pasta di Stigliano è impiegata anche nei migliori locali di New York, Toronto, Montreal e Parigi. Da tempo impegnata a produrre pasta biologica: una delle poche realtà italiane ad ottenere il certificato bio USDA negli Stati Uniti. Un’azienda nata con una produzione iniziale di 400 kg giornalieri, a una di 1.500/1.800 attuale, con una stima 10.000 mila chilogrammi giornalieri programmata per la prossima primavera.

Un’azienda partita con la realizzazione di un prodotto frutto di un’agricoltura non convenzionale che ha generato uno scetticismo iniziale tra i consumatori venuto meno negli anni successivi quando il boi ha integrato la dieta tra i consumatori più attenti come prodotto di qualità. Una crescita continua nel settore grazie anche alla collaborazione con alcune università italiane pensando alla sperimentazione di paste nutraceutiche, funzionali ad una buona conservazione muscolare e scheletrica del corpo umano. Nell’attualità si può facilmente dire che la Pasta di Stigliano è espressione di farine che esulano dall’agricoltura convenzionale in Basilicata. Un unicum italiano, riconosciuto e riconoscibile anche nei mercati internazionali.

A Natale un passaggio in più: una famiglia che si unisce a tavola ogni giorno è il giudizio più importante che un prodotto alimentare possa avere. Sono in partenze le idee regalo per tutto il mese di dicembre. Per dirne qualcuna: Cinque pacchi di pasta assortiti, una bottiglia di olio BIO, un pesto di Pistacchio, una salsiccia stagionata semi piccante e per finire una salsiccia pezzente stagionata semi piccante. In un unico pacco e senza spese di spedizione. Una pasta di eccellenza lucana, la Pasta di Stigliano :conserva in sé equilibrio e misura, una sorta di magia dove sul palato si sente soltanto il profumo e l’odore di casa. Una pasta che molte volte fa tremare di intelligenza le nostre narici. Natale con la Pasta di Stigliano perché come dicono in azienda: il giudizio vero lo vogliamo sentire da voi!



Per l'acquisto online clicca qui: https://store.fattincasa.com/product/black-december-2021/

Oreste Roberto Lanza