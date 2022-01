Send by email

La Federazione Internazionale di Pasticceria Puglia e Basilicata, espone propri presepi dolciari

Riconoscimento importante per il pasticcere di Senise Andrea Tuzio all'evento organizzato dall'Associazione Italiana Amici del Presepio a Ginosa, in provincia di Taranto. Lo scorso 9 gennaio, in una serata tra cultura musica e poesia nel teatro "Alcanicés" di Ginosa con il patrocinio della Regione, alla presenza del sindaco e giunta comunale, F.I.P.G.C (Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria) con la presenza di propri presepi dolciari ha ottenuto un grande successo. Tra questi quello del pasticciere della valle del Sinni che da tempo offre prestazioni dolciarie importanti.

La “Natività in cioccolato”, la sua opera pasticciera presentata all’appuntamento ginosino, composta essenzialmente di cioccolato a latte, fondente e bianco con qualche foglia di cremino, ha creato attenzione e apprezzamento da parte dell’intera giuria, con un riconoscimento, per il lavoro svolto, da parte del delegato regionale della Federazione regionale di Puglia e Basilicata Cesare Sciambarruto.

Diversi i presepi esposti dalla delegazione regionale che hanno riscosso attestazioni di stima, sia dalla competente e professionale giuria, che dagli oltre 6000 visitatori della mostra. Una mostra che ha visto anche la premiazione della ginosina Tiziana Del Prete, referente cake design della Puglia e Basilicata, con il premio “Creatività” per l'opera esposta; precisa e dettagliata motivazione da parte della giuria tecnica, attenta e competente a valorizzare l'arte dolciaria.

Oreste Roberto Lanza