Presenti all’incontro anche il presidente Bardi e gli assessori Fanelli e Baldassarre

Si è svolta mercoledì 16 marzo 2022 la terza prova generale della squadra lucana che parteciperà ai Campionati della Cucina Italiana che si svolgeranno a Rimini dal 27 al 30 marzo.

Presso l’hotel Bouganville di Picerno è stato predisposto il menù composto da starter, Main course e dessert degustato in estrema riservatezza da una commissione di esperti.

Il Team della Unione Regionale Cuochi lucani è composto dagli chef Giuseppe De Rosa (team manager), Battista Guastamacchia, Antonio Farella, Enzo Guastamacchia, Giuseppe Pepe, Maria Ciola, Luciano De Palma, Patrizia Viola, Francesco Timpone, Nicola Stefanile.

All’incontro ha voluto portare il suo sostegno il Presidente della Giunta Regionale di Basilicata Vito Bardi che nell’intervento ha sottolineato l’importante ruolo deli professionisti della Ristorazione nella valorizzazione del territorio lucano.Nel corso della serata è avvenuto un ideale passaggio di consegne tra il Vicepresidente / Assessore alla Salute Francesco Fanelli e l’Assessore per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Vincenzo Baldassarre a simboleggiare la lunga tradizione di collaborazione tra la Direzione Generale Politiche Agricole regionale rappresentata dal Direttore Generale Emilia Piemontese e la Federazione Italiana Cuochi istituito anche attraverso un apposito Protocollo d’Intesa che verrà nuovamente sottoscritto nelle prossime settimane.Il presidente nazionale della Federazione Italiana Cuochi, il lucano Rocco Pozzulo ha augurato buon lavoro ai neo insediati Assessori sottolineando come i professionisti della gastronomia possono rappresentare uno strumento di valorizzazione dei prodotti regionali ed esaltarne le proprietà benefiche sulla salute.Gli chef lucani sono fermamente motivati a lottare per difendere i premi conquistati nelle ultime edizioni che hanno visto il team Basilicata vincitore della medaglia d’oro nel 2018 a Montichiari e nel 2020 a Rimini nella sezione “cucina calda”.Il menù proposto valorizza il peperone, il pistacchio di Stigliano, l’arancia, la salsiccia ‘pezzente’ e la farina di grano arso, sapientemente inseriti nelle portate.