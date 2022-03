Il sindaco Rosano: “Si aprono nuove prospettive produttive e di offerta gastronomica del territorio”

Con il Decreto 25 febbraio 2022 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 12 del 21 marzo 2022, sono stati inseriti, ufficialmente, nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della Legge 12 dicembre 2016, n. 238,la nuglia, la pastorale, il formaggio tagliatizzo, il tortano, la munnulata, la rafanata e l’insalata “i l zit” di Castelsaraceno. Grande soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale, in particolare del primo cittadino, Rocco Rosano: “un risultato importante ottenuto grazie al lavoro sinergico fatto dal Comune di Castelsaraceno e dall’ALSIA, Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura, della Regione Basilicata”. Un lavoro importante, attento che ha dovuto individuare caratteristiche e identità storiche.

“Certo per questo –aggiunge Rocco Rosano - un ringraziamento al gruppo di lavoro che ha preparato il dossier di candidatura coordinato dall’Assessore Miraglia Mariapina, dal Presidente della Pro Loco Feliciana De Lorenzo e dalla Professoressa Teresa Armenti”. Un passo in avanti nella salvaguardia della cultura e dell’identità. “Sicuramente – precisa Rocco Rosano – istituzionalizzando questi importanti prodotti del nostro territorio si aprono nuove prospettive produttive e di offerta gastronomica del territorio”. Visione strategica e amore per il proprio territorio. “Esatto – conclude Rocco Rosano – una visione che abbiamo messo in campo e che sarà di fondamentale importanza per i prossimi anni nelle azioni e negli investimenti da programmare e realizzare nel settore agricolo, turistico e culturale.

Oreste Roberto Lanza