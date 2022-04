San Severino, Sant’Arcangelo, Castronuovo Sant’Andrea e Roccanova. Fiore: enogastronomia, flora e fauna della nostra area

La Basilicata al “Cibò So Good”, Festival dei Sapori d’Italia organizzato a Bologna. La quarta edizione, svoltasi dal 22 al 24 aprile, ha visto la presenza di diversi comuni lucani ad iniziare da San Severino Lucano, borgo pienamente immerso nel Parco Nazionale del Pollino. Tre giorni per parlare di cultura, cibo e intrattenimento alimentare, con spazio a green economy, turismo slow e mobilità sostenibile. All’appuntamento presente “Viviappennino” sodalizio con finalità di promozione di tutto il percorso della ciclovia che attraversa l’Appennino e le sue aree interne. L’evento ha ospitato ben 14 regioni con oltre 1500 comuni e 44 parchi naturali con oltre 350 prodotti tipici Doc e Igp.

Grande la soddisfazione del sindaco di San Severino Lucano, Franco Fiore: “abbiamo avuto la possibilità di proporre prodotti agroalimentari dei nostri territori, ma nello stesso tempo far conoscere anche gli aspetti naturalistici, fauna e flora, della nostra area del Pollino”.

Un coinvolgimento determinatosi con la presenza di “Viviappennino”. “Sicuramente la presenza di questo gruppo che ha organizzato una ciclovia sull’Appennino che parte dalla Liguria e raggiunge la Sicilia con una tappa nel nostro parco del Pollino a San Severino Lucano, poi quella a pochi passi da noi in Calabria, è stata determinante. Attraverso questa passeggiata in bici si possono osservare tutte le bellezze naturalistiche che abbiamo nel nostro territorio, percorsi ambientali, corsi storico culturali e religiosi, con percorsi anche di arte contemporanea. Insomma una serie di passeggiate importanti proponendo produzioni agro alimentari delle nostre aree come salumi, formaggi e funghi. Non mancheranno mostre fotografiche per mettere in risalto i nostri borghi. Previsti spettacoli musicali con artisti del luogo con musiche del nostro territorio”.

Un paniere gastronomico ricco quello messo in mostra a Bologna.

“I tesori del sottobosco” di Rocco Iannibelli, i formaggi e i prodotti agricoli di Pio De Filpo, a imbandire la tavola per far degustare i “raskatieddr cu a muddica”, la pasta fatta in casa condita con la mollica sfritta prodotto tipico della terra di Lucania.

Presenti i comuni di Sant’Arcangelo, Castronuovo Sant’Andrea e Roccanova con le proprie eccellenze, in particolare quello del Grottino di Roccanova. “Siamo stati presenti in veste di Consorzio – ha sottolineato Sara Maria Collarino, vicepresidente Consorzio produttori La Grotta del Vino- con il nostro paniere di prodotti tipici dell’area di Roccanova, Sant’Arcangelo e Castronuovo Sant’Andrea, in particolare per il percorso intrapreso dal comune di Roccanova in collaborazione con il brand il Roccanovino, che ha permesso di portare i nostri prodotti a Bologna con la speranza di andare oltre i territori nazionali”.

Una fiera per mettere in mostra la Lucania in un panorama internazionale.

“Penso – conclude Sara Maria Collarino - che questa sia stata una buona vetrina, un grande attrattore”.

Oreste Roberto Lanza