Vini di Cantine del Notaio e ispirazioni gastronomiche. Organizzata da Officine “La Rossa”, sapori a marchio “Io sono lucano”

Una serata dedicata al meglio dell'enogastronomia lucana. A Rotonda, presso Officine "La Rossa", è andata in scena una vera e propria kermesse enogastronomica delle eccellenze con al centro due grandi protagonisti: i vini di Cantine del Notaio e la cucina dello chef Fabio Campoli. La serata è stata organizzata da Officine “La Rossa”, hub dei sapori a marchio “Io sono lucano”, in collaborazione con Coldiretti Basilicata. Ad accompagnare il menu proposto da Campoli una degustazione delle etichette 2022 di Cantine del Notaio, storico brand del vino Made in Basilicata scelto anche dal premier Draghi per omaggiare Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, nella sua recente visita in Italia.

“Con Pollino Experience – Commenta Franco Bruno, ideatore del progetto - vogliamo dare vita ad una serie di appuntamenti per far vivere un’esperienza a diretto contatto con la bellezza del nostro territorio. Per noi il benessere passa anche attraverso una sana e corretta alimentazione ed è in questa logica che continueremo a promuovere l’incontro delle eccellenze enogastronomiche della Basilicata. ““Anche grazie a partner come Coldiretti, Azioni Gastronomiche e Promotori Di Gusto – continua Bruno – qui a Rotonda possiamo offrire ai turisti una vasta gamma di esperienze enogastronomiche fortemente legate al territorio ed alla tradizione lucana, a partire dalle due DOP: la melanzana rossa e il fagiolo bianco”.“Ma Pollino Experience – conclude Bruno- vuol dire anche lentezza e sostenibilità, un binomio che qui diventa possibile grazie alle bellezze storiche e paesaggistiche del Pollino, universalmente riconosciute ed apprezzate.”Pollino Experience (pollinoexperience.com) è il progetto di comunicazione e promozione del turismo sostenibile, esperienziale e lento che aggrega le strutture ricettive e quelle della ristorazione afferenti all’albergo diffuso di Rotonda “Il Borgo Ospitale”.