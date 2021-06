Send by email

Il Concorso letterario è destinato ai ragazzi delle scuole primarie e di I° grado di Maratea e Trecchina

Il primo Premio-Concorso letterario "La Penna Facile" di quest'anno è andato a Leonardo Maria Filardi di Trecchina. Il giovane ragazzo è salito sul gradino più alto del podio davanti a settanta partecipanti al concorso. Indetto dal Centro Culturale "Jose' Mario Cernicchiaro di Maratea - Biblioteca-Sezione Ragazzi, la cui Presidente è la Pro.ssa Tina Polisciano, il Concorso è destinato ai ragazzi delle scuole primarie e di I° grado di Maratea e Trecchina, la cui Dirigete Scolastica è la Prof.ssa Amelia Viterale. Nella splendida cornice storica di Villa Tarantini di Maratea si è svolta quest'anno la sesta edizione del Concorso Letterario, dal tema: "Immagina di essere una giovane madre o un giovane padre e di raccontare a tuo figlio l’esperienza, quando tu, bambino eri alle prese con la DAD, con le restrizioni dovute al colore delle regioni, con le difficoltà economiche dell’intera Italia". Leonardo Maria Filardi, che ha appena concluso le scuole medie e si appresta a frequentare il primo anno di scuola superiore, era accompagnato dalla sua Prof.ssa di italiano Mariangela Pansardi oltre ovviamente dalla sua famiglia, con il fratello Pietro e i genitori Regina e Bernardino. Alla manifestazione erano presenti il sindaco di Maratea l'avvocato Daniele Stoppelli e Gianluca Caporaso, scrittore e narratore, oltre agli altri componenti della giuria del premio. Una serata di grande emozione per tutti i partecipanti e per i loro accompagnatori che hanno seguito con molto entusiasmo l'intera manifestazione, che come anno riscuote sempre molto successo.