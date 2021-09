“Preparazione 2.0” della youtuber lucana, entra nel manuale dell’Università di Bologna del prof Ritelli

Dalle aule scolastiche al web, e dal web alle aule universitarie. Così va la scia professionale di Fausta D’Acunzo, una docente lucana, di Tursi, che ha creato un canale Youtube dall’eloquente nome “Preparazione 2.0”, la cui mission è quella di impartire lezioni on line di matematica e fisica a studenti universitari e delle scuole superiori, con tanto di interattività con gli utenti ed esempi che portano per mano i discenti ad entrare nel complesso mondo di queste scienze.

Come accade di rado, però, l’esperienza virtuale della prof. D’Acunzo viene notata da un docente di una prestigiosa università italiana e diventa parte integrante di un corposo volume di matematica destinato agli studenti universitari dell’Università di Bologna. Il docente in questione è il prof. Daniele Ritelli dell’UNIBO, tra i massimi esponenti italiani e internazionali della matematica teorica, recensore per American Mathematical Society, "Referee" per svariate riviste internazionali e ricercatore di livello internazionale nell’ambito delle Funzioni Speciali. Il volume è “Lezioni di Analisi Matematica”, manuale rivolto agli studenti del primo anno di lauree triennali ad indirizzo scientifico e introduce “all’Analisi Matematica per variabili reali di una funzione reale”. Materia ostica per tutti gli studenti, che grazie al supporto on line diventa più digeribile e accessibile, grazie anche alla grazia con la quale la docente on line la presenta.

La prof. Lucana è ideatrice e titolare del progetto, che comprende anche il sito www.pduepuntozero.it, e già da tempo spopola sul web con il canale Youtube Preparazione 2.0 che, completamente gratuito, conta oltre 3.800 iscritti e oltre 137 mila visualizzazioni totali, con playlist ordinate e ben distinte che variano dalla fisica alla matematica. La sua storia di docente on demand non comincia oggi. La prof D’Acunzo ha fatto tutta la gavetta che si conviene a una persona che raggiunge risultati importanti. Dopo lo scientifico a Policoro si è laureata in Ingegneria Nucleare con il massimo dei voti proprio in quella università dove oggi torna in altra veste, e a Genova ha fatto le sue esperienze come docente sia in istituti privati che pubblici. Non contenta e seguendo la sua mission di docente 2.0 ha fondatofacendo il salto di qualità proprio nei mesi della pandemia quando, con migliaia di studenti costretti a studiare a casa, si rende conto del deficit dell’insegnamento pubblico on line e potenzia la sua creatura virtuale, postando sul canale Youtube che porta il nome del suo istituto, appunto “Preparazione 2.0”, lezioni di rivolte soprattutto agli studenti universitari che si trovano a dover affrontare gli esami di Analisi 1, Analisi 2, Geometria e Algebra lineare, Statistica e Calcolo delle probabilità, Fisica 1 e Fisica 2. Le lezioni on line sono arricchite dall’inserimento di un QrCode che rimanda alle esercitazioni corrispondenti alla lezione, risolvendo così le angosce di tanti studenti.La fruibilità delle lezioni, la competenza scientifica e la capacità comunicativa dellagrazie alla quale la youtuber lucana ha svolto on line lezioni di supporto a quelle del docente per gli studenti dell’UNIBO. I risultati sono stati più che soddisfacenti tanto che la percentuale di superamento dell’esame del corso di Ritelli è stata superiore a quella degli anni precedenti. Esperimento riuscito, dunque, e passaggio al prossimo step per la prof D’Acunzo che si è ritrovata a collaborare con la stesura della quarta edizione del volumeaccanto alla prestigiosa firma di Ritelli.È lo stesso docente dell’UNIBO che ne sottolinea il successo nella prefazione del testo. “La principale novità di questa edizione … consiste nella collaborazione con il canale youtube ‘Preparazione 2.0’. Il canale, gestito dacui va tutta la mia gratitudine per essersi resa disponibile, propone una serie di contributi specifici per queste lezioni fornendo la soluzione passo passo di molti esercizi presentati nel testo, assieme a diversi approfondimenti e alle agognatissime simulazioni d’esame.”Come lo stesso docente espone in prefazione, sono oltre 70 i video preparati da Fausta D’Acunzo “con grande cura e dovizia di particolari” che rispondono “alla incessante e, soprattutto, insaziabile richiesta di esempi operativi per lo svolgimento degli esercizi”. Notevole è il giudizio del docente sulle tecniche risolutive della D’Acunzo, “illustrate con un livello di dettaglio -scrive Ritelli- che, per ragioni di tempo, raramente viene fornito a livello universitario, dove era tradizione scaricare sullo studente il tempo e le sofferenze necessarie all’apprendimento dell’arte di risolvere problemi.”È il caso di dire che dal web vengono anche esempi di eccellenza comunicativa che non a caso trovano allocazione in ambiente universitario e sono valorizzate ai livelli più alti di docenza accademica. Ed è una punta di orgoglio per noi che a fare da apripista a questo mondo sia una intraprendete professionista lucana che ha saputo farsi strada premendo l’acceleratore della caparbietà e della generosità tipica delle genti di Basilicata.

Francesco Addolorato