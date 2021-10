Domani a Potenza la presentazione del docufilm realizzato AIPD. Gesti d’amore speciali

Lunedì 25 ottobre 2021 alle ore 17.30 presso i locali dell’Associazione Italiana Persone Down in via Leonardo Da Vinci 52-54 a Potenza, si terrà la conferenza stampa per presentare il docufilm “Come una vera coppia”. Realizzato da AIPD Nazionale nell’ambito del progetto #Amore, amicizia, sesso: parliamone adesso#, il docu-film #Come una vera coppia, prodotto da Jumping Flea con la regia di Christian Angeli, sarà proiettato a Potenza mercoledì 27 alle ore 19.30 presso il cineteatro Don Bosco.

Alla conferenza stampa saranno presenti due protagonisti del docufilm, Stefania e Pierpaolo coppia della sezione Aipd di Potenza.

Il progetto è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a valere sull’avviso n.1/2018 per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale.

Con tale progetto AIPD vuole affrontare l’importante tema dell’educazione all’affettività e alla sessualità e la necessità di accompagnare giovani e adulti con sindrome di Down e loro famiglie in un percorso di crescita e consapevolezza in tal senso.

“Questa sarà la nostra avventura, insieme, come una vera coppia”, è la frase che Stefania dice al suo fidanzato Pierpaolo in una delle scene del film, che racconta storie e gesti d’amore ma anche riflessioni e discussioni nate in 2 settimane di vacanze di cui sono state protagoniste 6 coppie di persone con sindrome di Down.

Il film è stato realizzato nel corso di una vacanza per coppie organizzata da Aipd Nazionale che ha coinvolto 180 persone con sindrome di Down in Italia negli anni 2019-2021. I partecipanti sono stati guidati in questo percorso da educatori dedicati, con attività di formazione per gruppi, singoli e coppie e consulenza alle famiglie.