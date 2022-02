Il corso si svolgerà presso la Biblioteca Comunale ed è rivolto ai minori

E' stato avviato il 15 febbraio in via sperimentale a Montescaglioso un corso di alfabetizzazione ed apprendimento della lingua italiana per stranieri. In attesa di sottoscrivere un protocollo di intesa con il CPIA della provincia di Matera, con il quale l’Amministrazione Comunale ha già avviato un’interlocuzione, grazie alla dedizione delle volontarie Sonia Polimeno e Cinzia Suglia e su interessamento dell’Assessore Francesca Fortunato, con questo corso si vuole offrire una grande opportunità di integrazione, costituendo l’apprendimento della lingua il primo passo indispensabile per inserirsi nel tessuto sociale e lavorativo.

Il corso si svolgerà presso la Biblioteca Comunale ed è rivolto ai minori non accompagnati della Comunità fuori dall’obbligo scolastico e a tutti coloro che devono apprendere le basi della lingua italiana.