In sala il film tratto dal romanzo omonimo che si basa su fatti di violenza realmente accaduti tra la Campania e la Basilicata

Dopo mesi di attesa si è tornati in sala per vivere il Cinema. Al cinema Guerrieri di Matera con il film "Credo in un solo Padre", pluripremiato film contro la violenza sulle donne ed opera prima del regista Luca Guardabascio, l’arte del cinema ha intrecciato toccanti e scottanti temi sociali. L’evento, con ingresso gratuito, è stato organizzato dall’associazione culturale Camera Con Vista A.P.S. e prezioso è stato il dibattito successivo alla proiezione che ha avuto luogo grazie alla presenza in sala di esponenti del centro antiviolenza CE.IT.A. Athena, di alcuni avvocati e psicologi, ma soprattutto grazie alla presenza e grande disponibilità del cast, nello specifico dell’attrice Anna Rita Del Piano presidente dell’Associazione Camera con Vista, dell’attore Giordano Petri, dell’attrice Anna Marcello e del regista Luca Guardabascio. Il progetto sarà presentato in venti città italiane per poi diffondersi in tutta Italia e prevede altri incontri con i servizi a protezione delle vittime di violenza e attività dedicate all’accoglienza delle donne vittime di violenza sul territorio nazionale.

Il film, ispirato al romanzo “Senza far rumore” di Michele Ferruccio Tuozzo si basa su fatti di violenza realmente accaduti e scaraventa addosso allo spettatore tutta la nuda inquietudine che ne deriva e la durezza della cruda ed assurda vicenda che racconta. Senza romanzarla Guardabascio rappresenta la violenza sulle donne ma anche sui minori per quella che è: una sequenza di orrori fisici e psicologici all’interno delle mura domestiche, in questa storia legati al delirio d’onnipotenza d’un individuo mostruoso, avvallato dall’ingenuità e da un sistema patriarcale e sociale che va ad accentuare la sua disumanità.

Tra la Campania e la Basilicata si consuma una tragedia che affonda le radici nel lontano 1962 che schiaccia e distrugge tutti i personaggi rimasti avvinghiati ai rovi di un legame familiare malato, in cui l’ostinazione diventa orrore e la violenza inammissibile abitudine.

Nel film due bambini scelgono inconsapevolmente il proprio destino in tenera età: Donato, interpretato da Francesco Baccini, fugge, Gerardo, interpretato da un impeccabile Giordano Petri, resta, segnando per sempre la sua vita e quella della sua futura famiglia lasciata in pasto ad un mostro, un uomo che lui onora come padre, nella rilevante ed imperturbabile interpretazione di Massimo Bonetti. Poco più grande dei due bambini è Ciriaco, figlio più grande, interpretato da un meraviglioso e strabiliante Claudio Madia, che subisce il padre nella consapevolezza della sua miseria e nel suo più spregevole orrore, costretto al silenzio, inerme vede ogni cosa, con le cicatrici sulla pelle e un limpido disprezzo nel cuore. Ci si domanda per tutto il film se per ingegno o per resilienza, ma tutte le figure maschili del film, fatta eccezione per Ciriaco, cui la sorte e le botte hanno sottratto la possibilità di scegliere, imboccano consapevolmente una strada e la percorrono fino alla fine senza dubbi o ripensamenti. Le donne, mogli e madri, invece si spengono nella rassegnazione, tra lacrime e preghiere ancor più quando il quotidiano diventa un martirio e i carnefici dormono con loro nello stesso letto.

In un’atmosfera sacra di significanti, di occhi al cielo e segni della croce, la gente frequenta Dio ma ignora il prossimo, prega i santi ma non muove un dito.

La regia di Luca Guardabascio, tra luci e ombre, verità ed omertà, racconta la violenza senza filtri, come quella subita da Maria, interpretata dall’attrice Anna Marcello, costretta alla bestialità del suocero, quanto all’imperturbabilità del marito, alla cattiveria della gente, alla reticenza di chi sa e che non solo non muove un dito ma giudica dalle apparenze.

La sceneggiatura di Guardabascio e Michele Ferruccio Tuozzo sconvolge nella sua portata. Il lavoro sottile, apparentemente al limite dell’orrido trasuda di dura realtà. La fotografia di Francesco Paglioli concorre alla buona riuscita di un film che si candida ad innumerevoli spunti di riflessione e dialogo.

Nella scena finale pochi sopravvissuti seppur privati di dignità ed innocenza fuggono, e mentre il pubblico prende fiato, appaiono sempre più lontani, seppur sconvolti come chi ha avuto contezza di quanto la realtà a volte sia assai più orribile dell’immaginabile.

In una società in cui quasi tutti appaiono sconfitti, emergono delle donne “in gabbia” timorose di ribellarsi. L’attenzione mediatica e sociale su determinati temi ha una grande risonanza e la tematica resta attuale. È un campanello d’allarme che ci dice che questi episodi si consumano ancora troppo spesso in silenzio? Abbiamo parlato anche di questo con il regista Luca Guardabascio.

Le luci e le ombre durante tutta la proiezione ci hanno raccontato di verità nascoste, il vedo non vedo che tante situazioni non raccontate poi portate alla luce alla fine svelano. Come nasce il progetto, il desiderio di raccontare questa storia ed in questo modo?

“Tanti anni fa un mio amico, Roberto Furcillo, mi porto un libro che si chiamava ‘Senza far rumore’, io poi sono stato in America, dopo otto anni tornando in Italia questo libro mi è tornato tra le mani ed è stato in quel momento che mi sono detto che ero pronto a fare questo film. Incontrai l’autore Michele Ferruccio Tuozzo e fu lui a raccontarmi che questa storia era successa sul serio e che ne era stato addirittura testimone. Ho deciso di riscrivere la storia perché il libro in realtà tendeva molto al genere poetico-bucolico mentre io avevo intenzione di attualizzare la storia, renderla di nuovo reale e lui devo dire che mi ha lasciato carta bianca. Mi sono dedicato con l’aiuto di alcune psicologhe a questa realtà e sono rimasto sconcertato da tutto quello che ho visto e ho sentito: donne che vivevano segregate da anni, ragazzi che nel 2017 non conoscevano l’esistenza della televisione, ragazzini che non erano mai andati a scuola, una madre mi ha raccontato che suo marito tanti anni prima aveva addirittura sepolto vivo un bambino pensando che non fosse suo figlio. Sono andato a conoscere i protagonisti del libro, i sopravvissuti, l’orco di cui avevo letto, nonno Giuseppe, era già morto, ma il contesto era proprio quello che mi era stato descritto. Sono entrato in un mondo surreale, dove anche la concezione della donna è quasi primitiva. Per me è stato importante avere la possibilità di raccontare una parte di queste storie attraverso il mio film, perché sembrano non interessare a nessuno. Ci sono persone che vivono, anche oggi nel 2022, completamente abbandonate a se stesse, in contesti in cui una donna anche se volesse fuggire non saprebbe dove andare, nel momento in cui viene staccato loro il filo del telefono, come nel film, queste donne davvero non saprebbero con chi parlare. Conoscere la protagonista del mio film è stato poi fondamentale, lei non mi ha mai guardato in faccia, è una donna oggi di settant’anni, che vive con gli occhi bassi. La sensazione che ho avuto fin dal primo istante e poi mentre le parlavo è che le avessero ucciso l’anima. Lei è stata forza motrice di questo progetto, è una donna chiaramente distrutta da un uomo che quasi protetto dal suo paese, di circa ottocento abitanti, non è mai stato condannato da nessuno e che è morto nel suo letto senza nemmeno provare dolore per la morte del figlio”.

Il personaggio interpretato da Claudio Madia, Ciriaco, cerca empatia, solidarietà ma si scontra con un muro di violenza e di omertà sempre troppo alto. Ciriaco, inerme nella storia come gli spettatori oggi in sala durante la nuda e poco romanzata proiezione, si può definire espressione della nostra società, ovvero, di quella parte di società costretta a volte a subire e a tacere?

“Nel personaggio interpretato da Claudio Madia ho messo tutto me stesso, oltre a tutti quegli uomini e quelle donne che non hanno voce. È l’unico personaggio inventato della storia. Ha rappresentato nei fatti un angelo. Può sicuramente rappresentare quella parte di società inerme che a un certo punto trova anche un modo per dire basta, ma quando questo accade? Sicuramente rappresenta in qualche modo l’insieme di tutte quelle persone che tutt’oggi sono costrette a subire e a tacere, da cui fortunatamente qualcuno ogni tanto riesce a fuggire.

Forse un altro regista avrebbe fatto finire il film diversamente, magari con Maria che vedendo violata anche la figlia più piccola uccide l’orco, ma questo sarebbe stato troppo americano, troppo diverso dalla realtà, da ciò che è accaduto e poi così Maria sarebbe diventata colpevole. Morendo il mostro in un certo senso per mano di Ciriaco, ci porta invece anche a giustificare quel gesto, quella fine. Devo dire che ho messo molto di me nel personaggio di Claudio come anche nel personaggio interpretato da Flavio Bucci, lo zio Domenico. Alla fine sono gli unici due personaggi che vanno a rappresentare un po’ anche l’animo degli spettatori. Ciriaco, è uno dei personaggi che ho amato di più e Claudio è forse l’attore che mi sono coccolato di più sul set, anche perché senza di lui non ci sarebbe stato lo stesso ritmo, lui ha scandito i tempi del film. Il suo è un personaggio misterioso, proprio come la nostra società, fatta da uomini litigiosi, di ingiustizie, di guerre, ma in cui comunque la bontà vince sempre, in cui il Ciriaco di turno prima o poi riesce a fermare il mostro, qualunque esso sia”.

Silvia Silvestri