Promuovere coesione sociale dei comuni. In futuro verranno potenziate anche le biblioteche

Il Patto per la lettura è uno strumento promosso dal Centro per il Libro e la Lettura, istituito dal Ministero della Cultura, proposto a istituzioni pubbliche e soggetti privati. In Basilicata il patto per la lettura ha trovato attenzione nel territorio del lagonegrese sottoscritto il 23 maggio 2021 insieme al MULA+ Museo e Biblioteca di Latronico. Proprio a Latronico, in quella occasione, oltre al Gruppo Lettura MULA+ che lo promosse, erano presenti 13 Comuni, 3 Istituti scolastici, 2 Case editrici, 4 Librerie, 15 Associazioni, 1 Pro loco, 2 Cooperative sociali, 1 Gruppo di azione locale e 5 Cittadini. Una grande alleanza intercomunale, con l’obiettivo preciso di avvicinare alla lettura chi non legge, rafforzare le pratiche di lettura di chi ha un rapporto sporadico con i libri, a creare occasioni di contatto con i libri nei contesti più diversi, a promuovere i luoghi della lettura e la conoscenza delle professioni legate al libro. Per aprile sono partite già le attività dedicate che prevedono per il prossimo 21 aprile un incontro con gli alunni dell’Istituto commerciale Lentini con l’autore Michele D’Ignazio per la lettura del libro “Il mio segno particolare”; il 22 aprile a Senise, presso la biblioteca dell’Istituto scolastico Sinisgalli, la lettura del libro dello scrittore, poeta, saggista tedesco Wolfgang Goethe “I dolori del giovane Werther”; in piattaforma è previsto l’incontro del 29 aprile con lo scrittore francese, amante dell’Italia, Stendhal per la lettura del libro “Il rosso e il nero”; la conclusione degli incontri è previsto per sabato 30 aprile a Latronico presso la biblioteca, con la lettura del libro “Lolita” dello scrittore russo Vladimir Nabokov.

Un patto per oltrepassare i confini comunali per condividere risorse per promuovere la lettura come strumento che crea legami e coesione sociale, che aiuta a superare i muri e l'isolamento nei piccoli centri, a incontrare l'altro, ad abbattere pregiudizi e a far nascere una vera cultura della convivenza e della reciprocità. Insomma più che scrivere un libro meglio leggerlo. Aprile inizialmente a Lauria, Senise, Latronico. La procedura per aderire è quella in cui il 15 di ogni mese ciascuno dei soggetti che hanno aderito al Patto, può comunicare le proprie iniziative legate al libro e alla lettura. Per il mese di aprile probabilmente, se ne aggiungeranno altre che probabilmente verranno fuori dalla riunione del Tavolo di coordinamento e monitoraggio che ci sarà in questi giorni. Dall’organizzazione si sta anche lavorando al potenziamento delle biblioteche, che possono giocare un ruolo fondamentale, a maggior ragione nelle piccole comunità, per avvicinare ai libri e alla lettura, proporre programmi, attività, momenti di socialità. La biblioteca è un servizio per tutti, un luogo di crescita, formazione, incontro, a forte connotazione sociale. Promuovere la lettura e il libro, favorire la nascita e la crescita di nuovi lettori, lavorare per spezzare la catena delle povertà: quella culturale, educativa, sociale e anche economica.

Oreste Roberto Lanza