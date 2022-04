Il premio quest’anno consegnato ai professori Marco Salvatore e Giuseppe D’Aiuto

Seconda edizione del premio Filomena (Nunù) Calabretta. L’appuntamento è fissato per il prossimo 14 maggio presso la chiesa dell’Annunziata nel centro storico di Maratea. Il Premio realizzato dall'Artista salernitano Dino Vincenzo Patroni, vive e lavora a Maratea, per ricordare una lucana di valore, moglie del dottore Luciano d'Emmanuele, Magistrato attualmente a capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, prematuramente scomparsa. Donna pienamente innamorata del suo paese natio, Maratea, delle sue incomparabili bellezze naturali e paesaggistiche offerte dalla perla del Tirreno: spiagge, scogli e la costa di Maratea, soprattutto quella orientale con le sue bellezze naturali.

Argomento dell’appuntamento le “malattie tumorali prevenzione possibile ed efficace”. Un convegno che parlerà di sulla prevenzione oncologica e sulle nuove frontiere della ricerca contro il cancro. Dopo i saluti istituzionali della professoressa Tina Polisciano, presidente del centro culturale "Josè Mario Cernicchiaro”, del presidente della Giunta regionale Vito Bardi, di don Nicola Caino, direttore pastorale della salute e bioetica della Diocesi di Tursi e Lagonegro, e del professore Francesco Sisinni, direttore generale Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, gli approfondimenti sul tema verranno affrontati dal professore Oreste Buonomo, chirurgo senologo presso l’Università di Roma Tor Vergata, dal dottore Antonio Cioffi dell’Istituto di Oncologia di Milano, dal dottore Alberto Dattola, Direttore del distretto della salute di Lauria. Il premio, una placchetta fusa in bronzo, composta dal famoso Cristo, l'isola di Santoianni, le foglie di agave, che rappresentano la macchia mediterranea e la spiaggia di Fiumicello amata da Nunù Calabretta, verrà consegnato dal dottore Luciano d’Emmanuele, ai professori Marco Salvatore, direttore scientifico S.D.N e Giuseppe D’Aiuto, senologo dell’associazione per la lotta per i tumori al seno. “Un premio alla memoria per una donna bella intelligence ed amabile esistenza – le parole di Tina Polisciano, presidente del centro culturale "Josè Mario Cernicchiaro – per non dimenticare una figlia della nostra terra”. A Moderare l’incontro il giornalista Egidio Lorito.

Oreste Roberto Lanza