A Potenza incontro promosso dal Ce.St.Ri.M. e dalla Consulta studentesca nell'ambito del progetto G.A.I.A. Scienza

Dignità e Diritti: sono le prime due parole per le quali, tutti gli uomini, vengono riconosciuti uguali e liberi, nel primo articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Non esistono distinzioni per ragioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

La storia e l'attualità, però, raccontano altro. Dallo sfruttamento dei lavoratori migranti nel sistema dei caporali, all'emarginazione dei più deboli; dai pregiudizi per un diverso colore della pelle, agli insulti negli stadi, nelle scuole, per strada. E allora, oggi più che mai, non solo ha senso parlare e confrontarsi sul tema dei Diritti ma è doveroso farlo affidando alle giovani generazioni il testimone di una riflessione condivisa e costruttiva.

Lunedi 2 maggio alle 10.30 tutto questo avverrà a Potenza, nel Ce.St.Ri.M., in un incontro dal titolo ''Il colore dei diritti'', promosso in collaborazione con la Consulta studentesca e organizzato nell'ambito del progetto G.A.I.A. Scienza.

All'incontro parteciperanno la prof.ssa Barbara Coviello, referente della Consulta Provinciale Studentesca; il presidente della Consulta Andrea Oriente e il segretario Antonio Mastrangelo; don Marcello Cozzi presidente del Ce.St.Ri.M; Jean Renè Bilongo, coordinatore dell'osservatorio 'Placido Rizzotto'' della Flai Cgil.

Il progetto G.A.I.A. Scienza punta allo sviluppo dell’apprendimento delle discipline scientifiche, al miglioramento delle competenze digitali e linguistiche e allo sviluppo del pensiero creativo e innovativo, sperimentando la cura degli spazi comuni e principi di legalità.