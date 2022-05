Scatti rubati e pugni da Marlon Brando e Sean Penn. Aveva 91 anni

Lo scorso 30 aprile è scomparso, a 91 anni, Ron Galella, un grande fotografo che ha fatto la storia a New York e che amava il suo paese natale: Muro Lucano. Un lucano nel mondo, con le sue foto, si dice di averne scattate più di tre milioni, ben catalogate nell’archivio della sua Villa Palladio a Montville, in New Jersey, definito l’uomo dello scatto non posato : Da Robert Redford che esce dal taxi con gli occhiali a specchio (1974), Elvis Presley nel backstage di un suo concerto (1974), Sophia Loren che sgrana gli occhi dopo aver visto Omar Sharif alla prima del Dottor Zivago (1965), Jack Nicholson che fa la linguaccia (1972), Steve McQueen che beve un caffè in piedi sul set di Papillon (1973), Bruce Willis e Demi Moore in auto con la primogenita Rumer appena nata (1989). Senza dimenticare Richard Burton, Liz Taylor, Gregory Peck, Ava Gar e Jacqueline Kennedy.

“Molte delle sue foto sono qui in Regione a Potenza – ha sottolineato Luigi Scaglione, presidente del centro studi internazionali Lucani Nel Mondo - e fanno parte di una collezione dal valore inestimabile”. Le pagine di vita professionale di questo importante lucano raccontano anche di scatti rubati che gli sono costati cari: mascella frantumata da Marlon Brando, i pugni di Sean Penn. Più volte premiato ed acclamato come icona, ha vissuto con serenità i suoi ultimi anni dopo la scomparsa della moglie condividendo con i lucani di Patterson la sua vita fatta di luci nel suo atelier.

Oreste Roberto Lanza