La star di Hollywood, affascinata da Matera, ha deciso di inserire nel suo ultimo lavoro cinematografico anche i Sassi di Matera

Sono partite ieri mattina nei Sassi di Matera le riprese del film “Without blood” diretto dalla nota e straordinaria attrice e regista Angelina Jolie, la quale aveva già effettuato in primavera dei sopralluoghi all’interno dei rioni Sassi. Le riprese sono partite nel mese di maggio, il film sarà girato prevalentemente a Roma, seppur il cast ha in questi giorni la base delle riprese nella provincia di Taranto, nei pressi di Martina Franca, ma la star di Hollywood, affascinata a marzo da Matera, ha deciso di inserire nel suo ultimo lavoro cinematografico anche i Sassi di Matera.

Il film tratto dal romanzo 'Senza Sangue' di Alessandro Baricco è prodotto da Fremantle Company, colosso britannico di cui fa parte The Apartment Pictures. La trama del film ruota attorno alla figura di Nina, una donna sopravvissuta da bambina a una tragedia che le causa un trauma. Da adulta, Nina decide di incontrare chi ha compiuto quel crimine.

Angelina Jolie più volte dichiarata la donna più affascinante e bella del mondo è stata inserita nella lista delle 100 persone più influenti del mondo redatta dalla rivista TIME. Nel 2013 è stata l’attrice più pagata di Hollywood, con un reddito di 33 milioni di dollari. Nel 2015, secondo un sondaggio condotto da YouGov, è “la donna più ammirata al mondo”, grazie all’attività di beneficenza, le cause umanitarie ed essendo ambasciatrice di buona volontà per l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). Nel maggio dello stesso anno la rivista Forbes la inserisce nella sua lista delle 100 donne più potenti al mondo, classifica nella quale era già stata inserita in precedenza.

Grande fermento questa mattina in piazza San Pietro Caveoso e in via Bruno Buozzi.

Il set cinematografico allestito nel cuore dei Sassi rende ancora una volta Matera una splendida vetrina cinematografica e si auspica per altrettante produzioni internazionali come la The Apartment che ha prodotto film di grande successo, tra cui: È stata la mano di Dio, la serie Tv, L'amica geniale, The new Pope di Paolo Sorrentino, Mi chiamo Francesco Totti. Questo è quanto rende noto il sindaco di Matera, Domenico Bennardi.

Silvia Silvestri