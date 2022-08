Presentazione lunedì 29 a Marsiconuovo la nuova edizione con le rappresentazioni grafiche di Alessandro D'Alcantara

È finalmente disponibile la nuova edizione di Lucanum Elements, il gioco di carte della Basilicata, con le rappresentazioni grafiche dell'artista ferrandinese e volto dell'iniziativa Alessandro D'Alcantara.

La nuova versione annovera un nuovo regolamento con due alternative di gioco "basic" e "action" oltre a 6 nuovi guests (1 per scatola): la Piana del lago di Marsiconuovo, Maschera contadina di Aliano, Fontana cavallina di Genzano di Lucania, la Fontana Vecchia di Corleto perticara, il Convento dei Frati Cappuccini di Vietri di Potenza ed il Castello Fittipaldi-Antinori di Brindisi Montagna.

La nuova versione ha visto anche il coinvolgimento nel testing delle logiche di gioco di Emanuele Cristallo, noto nel territorio come zio Ludovico, che quest'estate in giro con il suo Lucamper per la Basilicata sta diffondendo con il progetto Lu.ma.ca. la cultura e le virtù del gioco per tutte le età.La presentazione del gioco avverrà alle 18 di lunedì 29 agosto a Marsico Nuovo, città di quel vero eden di natura che è Piana del Lago, durante il pomeriggio organizzato dalla community Marsicuore con la Pro Loco di Marsico Nuovo presso il Bar dell'Albergo Diffuso "Le Tre Colline".Il pomeriggio vedrà prima la presentazione delle nuove logiche di gioco unitamente ai nuovi guests e poi si articolerà tramite tavoli di gioco gestiti dal team della PMI innovativa iInformatica.Alla presentazione sarà anche presente il presidente del Comitato Regionale delle Pro Loco Unpli di Basilicata Rocco Franciosa, che sottolinea " Siamo felici ed orgogliosi di patrocinare questa ennesima importante evoluzione di un percorso di valorizzazione in sinergia fra Pro Loco e informatica, intrapreso insieme nel 2019 e che conferma l'impegno del team della informatica, vincitori proprio con Lucanum del primo premio al Top of The Pid 2021 Mirabilia, nella continua valorizzazione territoriale attraverso i suoi prodotti innovativi.Cogliamo l'occasione per complimentarci con il giovane artista Alessandro per le bellissime rappresentazioni grafiche e per rinnovargli gli auguri di buon compleanno ".E' possibile acquistare al prezzo simbolico di soli 4,90€ il gioco di carte dallo store online https://www.lucanum.it o richiederlo presso le librerie del territorio rivenditori dei prodotti Lucanum.