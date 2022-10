Celebrata l’arte cinematografica nel capoluogo lucano, set cinematografico dal 1953

Assegnati i premi della terza edizione del Matera Film Festival. La cerimonia di premiazione ha visto sul palco l’attrice Robin Wright, Patty Jenkins e Malika Ayane. Presidente dell’evento è stato Dario Toma mentre i Vice Presidentisono stati Anna Rita Del Piano e Tony Cianciotta. La direzione artistica è stata curata da Donato Santeramo mentre la consulenza artistica è affidata a Silvia Bizio. Direttore Artistico Musicale è stato Giuseppe Papasso, il Direttore Creativo Silvio Giordano, mentre il direttore generale è stato Nando Irene. Di assoluto rilievo il contributo offerto dal comitato scientifico composto da: Manuela Gieri, Salvo Bitonti, e Fabio Viola. Il Presidente onorario del Festival è Enzo Sisti.

Matera anche quest’anno è stata capitale del cinema per otto giorni consecutivi. La proiezione de “Il Padrino” di Francis Ford Coppola al cinema Guerrieri ha concluso la terza edizione della kermesse che celebra ha celebrato l’arte cinematografica nel capoluogo lucano, tra l’altro set cinematografico dal 1953.

Di seguito i premi consegnati:

MFF LONG – Miglior film : Other Cannibals di Francesco Sassi. Il film è altamente creativo nel modo in cui crea una particolare atmosfera di anticipazione che scuote e disturba il pubblico. E' un film che sorprende costantemente offrendo soluzioni imprevedibili sino all'ultimo istante.

Miglior Giovani attori: Blær Hinriksson per il film Beautiful Beings di Guðmundur Arnar Guðmundsson per la capacità di aver reso con sensibilità un personaggio complesso e aver interpretato le sottili angosce di un adolescente.

Migliore Attrice esordiente: Gaia Di Pietro per il film Calcinculo di Chiara Bellosi per la sua capacità di interpretare un personaggio difficile e aver saputo cogliere sfumature più intime.

MFF DOC Miglior film: Yemen di Tommaso Cotronei. Per la scelta del campo largo nei punti di svolta sottrae i colpi di scena alla prevedibilità, il ritmo della recitazione mai artefatto ci fa arrivare l’eroismo dei protagonisti scevro da ogni retorica. Ogni inquadratura è una scoperta che produce una progressiva sensazione di familiarità, che ci fa percepire la guerra senza mostrarla, la violenza senza la morte, ci coinvolge nell’atmosfera dell’incertezza e della distruzione come pure la voglia di cambiamento che produce nei protagonisti.

Menzione speciale: Rue Garibaldi di Federico Francioni. Un film di straordinaria freschezza che ci mostra la lotta per la sopravvivenza di due giovani, un fratello e una sorella che si buttano nella vita partendo da zero e restando a zero fino alla fine, senza mai perdere il senso dell’umorismo. La recitazione e i dialoghi sono il grande pregio di questo lavoro e ci fanno conoscere una forma di cultura popolare profonda e umile, costruttiva e coraggiosa.

Menzione speciale: Ai bambini piace nascondersi di Angela Norelli. Per l’ideazione, la scrittura poetica dei testi, il montaggio del materiale di repertorio; per aver trasfigurato in modo visionario il pericolo della perdita dell'innocenza e la forza profonda dell'umanità primitiva che hanno i bambini; per aver dato forma ad una storia senza retorica, ma con spirito esplorativo, indagativo ed interrogativo che è proprio del linguaggio cinematografico.

Premio Sponsor Gruppo Maffei: Nei Giardini della mente di Matteo Balsamo

MFF SHORT – Miglior Film: The Right Words di Adrian Moyse Dullin. Per la capacità di rappresentare uno spaccato generazionale in soli dieci minuti di viaggio su uno scuola-bus di 12-15enni: completo, impertinente, divertente.

Menzione speciale: Roy di Tom Berkeley, Ross White. Per la capacità di costruire e sviluppare il racconto fuori campo, attorno e dentro un personaggio elegante, commovente e stravagante.

Miglior Regia: Leo Berne, Raphaël Rodriguez per The Censor Of Dreams. Per la capacità di raccontare in modo onirico il sogno, nella sua forma più sinistra e reale.

Miglior Attore: Giovanni Esposito per Le buone maniere. Per aver saputo restituire il senso di dignità in un personaggio sconfitto, combinando con autenticità e passione elementi interpretativi di realismo e di astrazione

Miglior Attore Emergente : Yasser Osmani per The Right Words . Con indubbio carattere e sorprendente fotogenia, la sua interpretazione riesce a rappresentare una generazione al contempo grezza e poetica, acerba ma ambiziosa, fragile ma capace di gesti eroici.

Premio d'onore a Patty Jenkins e Robin Wright. Premio giuria pop a Reale Mutua e a Anima Bella. Premio speciale a Malika Ayane per il video della cover El Negro Zumbòn.

Silvia Silvestri