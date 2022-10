I temi: “Tutti su per Terra!”- Passami il mantello nero Il costume da torero Oggi salvo il mondo intero Con un gioco di magia

L’Associazione Sud Gigi Giannotti e la Pro Loco di Nova Siri e MuMBa, Museo Multimediale della Basilicata, in collaborazione con la U.I.L.T. Unione Italiana Libero Teatro, Agita Teatro , l’ I.C. “Luigi Settembrini- Nova Siri”, il Gruppo Giano Teatro, Novasiri.tv, nell’ambito del SIRIS festival, presentano la VI edizione del MagnaGreciaTeatro. La manifestazione avrà luogo a Maggio 2023 a Nova Siri Marina presso l’Oratorio Sant’Antonio di Padova.

Da qualche giorno sulla pagina Facebook della rassegna è stato pubblicato il bando 2023 in cui è stato svelato il tema di questa sesta edizione: “Tutti su per Terra!”- Passami il mantello nero Il costume da torero Oggi salvo il mondo intero Con un gioco di magia (Brunori Sas) Il tema è un invito a portare sulla scena storie che riflettano in maniera libera e creativa (attraverso la rielaborazione di testi editi e non) i contenuti dei 17 goal previsti dall'Agenda 2030, documento cardine per il prossimo futuro e importante area di lavoro scolastico per la crescita della consapevolezza dei piccoli cittadini. Immaginiamo quest'anno che il teatro diventi un luogo significativo per manifestare il richiamo urgente ai problemi del pianeta e dell'umanità.Il bando è rivolto a tutte le scuole primarie e secondarie di I e II grado presenti sul territorio nazionale e le scuole di teatro educativo per ragazzi. Le iscrizioni sono aperte fino al 10 dicembre 2022.Il 26 e 27 Novembre, invece, secondo appuntamento con la formazione, i docenti avranno la possibilità di seguire un seminario di formazione tenuto da operatori teatrali di AGITA- Associazione Nazionale per la promozione e la Ricerca della Cultura Teatrale nella Scuola e nel Sociale.È possibile scaricare il bando sulla pagina Facebook: MagnagreciateatroLa Rassegna é patrocinata dal MIUR Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, dalla Regione Basilicata, dalla Provincia di Matera, dal Comune di Nova Siri e dall' U.I.L.T. Unione Italiana Libero Teatro.