Cosma: “Ci sarà tutto per tutti affinché tutti si possano godere un’estate fuori dal Covid”

Il comune di Tursi riparte per tornare alla normalità. Ricca la programmazione estiva che punta al turismo e alla politica dell’accoglienza, quella messa in campo dell’amministrazione del sindaco Salvatore Cosma. “Ci sarà tutto per tutti – sottolinea Salvatore Cosma, sindaco di Tursi - affinché tutti si possano godere un’estate fuori dal Covid”. Il primo evento della ripartenza tursitana è l’iniziativa Accademy Free Library, le parole della libertà, casette riempite di libri che verranno collocate in vari luoghi del paese dove ognuno potrà prenderli per leggerli oppure depositarne qualcuno per affidarli alla lettura. Il 4 agosto la giornata conclusiva con premi nazionali di poesia e musica. A seguire il 7 e 8 agosto il premio Rabatana con il ritorno del coro polifonico Regina Anglonensis che riprende il suo percorso musicale dopo un anno di chiusura. Poche settimane dopo, il 21 agosto, per restare nell’ambito del pentagramma, l’undicesima edizione del "Festival V per Vito": in gara Band di tutti i generi musicali per ricordare la passione musicale di Vito Gravina giovane tursitano morto in un incidente stradale. “Una manifestazione con precisi obiettivi – precisa Salvatore Gravina, presidente dell’Associazione "V per Vito" – sensibilizzare i giovani verso la cultura musicale e lo sport, vere passioni di Vito. Nello stesso abbiamo attivato una serie di seminari sull’educazione stradale”. Insomma un programma effervescente a ritmo serrato che non manca con appuntamenti importanti. “Abbiamo cercato di mettere in campo – aggiunge Federico Lasalandra, assessore allo sport e spettacolo – grazie a tutte le forze della comunità un programma estivo ricco che guarda al turismo, allo sport, allo spettacolo senza tralasciare l’aspetto culturale”.

Oreste Roberto Lanza