Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Argomenti di notevole importanza e attuali come quello dell'emergenza sanitaria pandemica

E' in programma domenica 20 giugno a Montegiordano Marina, in provincia di Cosenza, un incontro dibattito sul diritto alla salute come problema biogiuridico nell'emergenza Covid-19. Evento organizzato presso la Chiesa "Cristo Redentore" alle ore 18.30 ed organizzato dalla Diocesi di Cassano all'Jonio, dalla Parrocchia Beata Vergine Maria del Rosario, dell'Associazione culturale Pitagora e dall'Amministrazione comunale.

Si tratteranno argomenti di notevole importanza e attuali come quello dell'emergenza sanitaria pandemica che il mondo in genere e l’Italia in particolare sta vivendo oramai da tanti mesi. Argomento quello del Covid-19, che sarà oggetto di confronto e dibattito alla presenza di diverse autorità politiche, mediche, religiose e del mondo dell'associazionismo. Tra i promotori dell'evento tra gli altri, anche Padre Giuseppe Cascardi, che è sempre attento e vicino alle tematiche sociali della propria comunità parrocchiale. Ricordiamo che l'incontro è organizzato nel pieno rispetto delle norme vigenti anti Covid.

Claudio Sole