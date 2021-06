Un incontro per conoscere le finalità perseguite dalla sezione, le attività e i progetti realizzati negli anni

Sabato 26 luglio ore 16.00 conferenza stampa presso la Sala Consiliare del comune di Marsicovetere in provincia di Potenza in Villa d’Agri per conoscere le finalità perseguite dalla sezione, le attività e i progetti realizzati negli anni e per discutere di progetti e prospettive. Il Gruppo Operativo, costituito nel 1998 e inizialmente ospitato a Tramutola, nel 2011 ha inaugurato il “Club Ragazzi in Gamba”, percorso di educazione all'autonomia per adolescenti con sindrome di Down realizzato in tutta Italia dalle sezioni AIPD. A questo sono poi susseguiti numerosi progetti che hanno sempre visto quali protagonisti i ragazzi con sindrome di Down.