Laurino: “Occasione per riappropriarci delle radici attraverso la memoria cinematografica”

È partita la XIX edizione di Cinemadamare Basilicata. Il più lungo raduno internazionale di giovani film-maker è partito da Sant’Angelo Le Fratte, prima tappa della Carovana diretta da Franco Rina. In uno dei più belli borghi, in provincia di Potenza, oltre 260 giovani film-maker provenienti da 25 paesi, si sono confrontati. Giovani cineasti lucani, e non solo, studenti di cinema provenienti da scuole e università, hanno animato la grande officina del cinema digitale nel piccolo comune potentino, famoso per i tanti murales, e per la parte antica costellata da decine e decine di cantine, quindici troupe che resteranno per una settimana per girare altrettanti cortometraggi. Un format di successo, Cinemadamare, che si conferma anche in questa XIX edizione il più lungo Campus della cinematografia e dell’audiovisivo per la Formazione, la Promozione e la Produzione. In tre mesi la Carovana percorrerà oltre 7500 chilometri, attraversando 10 regioni italiane, e fermandosi ogni settimana in una città diversa per dar vita non solo a decine di short movies, ma anche a workshop e lezioni di cinema. “Continua il nostro contribuito – ha sottolineato Franco Rina, direttore della kermesse- che si appresta a vivere una nuova stagione di iniziative legate ai programmi della Lucana Film Commission. Oltre alla grande industria è necessario prendersi cura anche di chi inizia a muovere i primi passi in questo settore tanto appassionante quanto complicato. In questo segmento si concentra l’azione di Cinemadamare, sostenuta come sempre da Regione Basilicata e Sensi Contemporanei, che ringrazio”. Dopo un lungo periodo di lockdown, si torna a parlare di cinema grazie a questa kermesse, che racconterà, il territorio Lucano. “Un’occasione importante – ha precisato Michele Laurino, sindaco di Sant’ Angelo Le Fratte - per riappropriarci delle nostre radici e del nostro passato attraverso la memoria cinematografica. Cinemadamare rappresenta la manifestazione di maggiore spessore culturale per l’intera comunità, in grado di coniugare la dimensione artistica e culturale, con quella sociale e relazionale”.

Oreste Roberto Lanza