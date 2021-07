Il venticinquesimo film della saga di 007 girato tra Matera, Maratea, Gravina in Puglia e Sapri

Inseguimenti mozzafiato, scontri a colpi di arti marziali e armi da fuoco, esplosioni tra grattacieli di cristallo o in mezzo al mare, manovre azzardate a bordo della Aston Martin sullo sfondo di Matera. Finalmente il sito coming soon.it indica il prossimo 30 settembre, l’uscita in tutte le sale cinematografiche della venticinquesima pellicola dedicata alla saga di 007. Prevista l’uscita per il 9 aprile 2020, causa della prima ondata dell’emergenza Coronavirus, furono annullate i nuovi lanci previsti lo scorso 12 novembre e quello ultimo del 2 aprile 2021. Il film, della durata di ben 163 minuti prodotto dalle società MGM e Universal e dai produttori Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, diretto da Cary Joji Fukunaga, porta con sé ben oltre due minuti di alto tasso di adrenalina in cui Daniel Craig nei panni di 007 dovrà evitare e combattere diverse e difficili situazioni con l’obiettivo di liberare uno scienziato rapito. Ormai ritirato dal servizio 007 deve interrompere il la sua esistenza tranquilla a causa di una telefonata da un suo collega di lavoro che gli chiede aiuto per una missione, appunto liberare uno scienziato rapito. Impresa delicata e rischiosa copione classico delle avventure di 007.

La colonna sonora del film “No Time to Die” è stata composta dal musicista tedesco Hans Zimmer. Vincitore di 4 Grammy Award, con la composizione della colonna sonora de ‘Il gladiatore”, Zimmer ha inaugurato una nuova era cine-musicale che lo ha condotto a essere uno dei compositori più richiesti a livello mondiale. Al fianco di Craig nel film ci sono vecchie conoscenze dei Bond Movie degli ultimi anni come Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Léa Seydoux e Christoph Waltz, affiancati nel cast da nuove entrate come Ana de Armas e Rami Malek. Matera al centro della pellicola con un inseguimento mozzafiato nel cuore dei sassi con ulteriori sequenze girate a Maratea. Gravina in Puglia e Sapri, in provincia di Salerno. L’attesa comincia nuovamente a salire, soprattutto per le sale da cinema lucane.

Oreste Roberto Lanza