Alla tredicesima edizione di Marateale - premio internazionale Basilicata, che si terrà dal 27 al 31 luglio a Maratea, ospite d’onore sarà Matt Dillon, attore più amato negli anni ottanta. A Matt Dillon si aggiunge una nutrita lista di artisti: Carlo Verdone, Luca Ward, Stefano Fresi, Lucia Ocone, Rocco Papaleo, Nancy Brilli, Cinzia TH Torrini, Giovanni Veronesi, Paolo Genovese e tanti altri nomi prestigiosi che verranno svelati nei prossimi giorni. Da tempo molte le attenzioni per questo evento, soprattutto dal versante internazionale. “Organizzare quest'anno la manifestazione ha richiesto un impegno notevole – esordisce subito la marateota Antonella Caramia, presidente dell'Associazione Cinema Mediterraneo che organizza la kermesse, raggiunta telefonicamente dalla nostra redazione - la pandemia purtroppo ha messo a dura prova il settore cinematografico e ripartire cercando di organizzare una manifestazione che nasce e vive per il pubblico non è facile a causa delle restrizioni e protocolli da rispettare”. Per questo la scelta degli attori e registi da invitare non è stata facile soprattutto per quelli internazionali.

“La manifestazione negli anni - sottolinea Antonella Caramia - grazie ai contatti con registi e addetti del settore è riuscita a scavalcare i confini nazionali anche e grazie soprattutto alla bravura del direttore artistico Nicola Timpone che ogni anno si spende alla grande per il Marateale”. Il nome di Matt Dillon si aggiunge alla già nutrita lista di artisti: Carlo Verdone, Luca Ward, Stefano Fresi, Lucia Ocone, Rocco Papaleo, Nancy Brilli, Cinzia TH Torrini, Giovanni Veronesi, Paolo Genovese. Quelli indicati al momento. Attori e attrici con importanti palmares. C'è un obiettivo pregnante in queste scelte. “Abbiamo puntato su nomi importanti – chiarisce Antonella Caramia - del cinema italiano alcuni hanno segnato momenti importanti nella storia del nostro cinema, altri sono più popolari a livello televisivo. Quest'anno la manifestazione punta a diventare un vero e proprio festival attraverso tre concorsi uno dedicato alle scuole lucane, Marateale in SCHOOL. Il secondo Marateale in short dedicato a cortometraggi realizzati in Lucania o da lucani e il terzo quello internazionale Marateale in green dedicato al tema molto sentito della tutela dell'ambiente.

Inoltre nei giorni precedenti l'inizio della manifestazione sarà allestito un vero e proprio cinema all'aperto sulla spiaggia di Fiumicello dove ogni sera verranno proiettati i cortometraggi inviati e numerosi film anche in prima visione”.Con questo premio dove si vuole portare la Lucania, quale ruolo si vuole far recitare non solo a livello nazionale. “La Marateale oltre ad essere una manifestazione cinematografica – conclude Antonella Caramia - svolge un ruolo fondamentale anche nella promozione del territorio di Maratea in particolare e della Basilicata in generale. Già l’anno scorso la manifestazione è stata inserita in una programmazione televisiva della RAI che ha portato la bellissima terra lucana sugli schermi nazionali. La Basilicata è bellissima ed oggi finalmente anche un po' grazie alla nostra manifestazione è stata riscoperta dal resto dell'Italia e non solo”.

Oreste Roberto Lanza