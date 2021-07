Incontro organizzato dalla Camera Penale di Lagonegro e dall’associazione Pegaso Ali per Sognare

“La verità negata”. Chi ha ucciso Angelo Vassallo il sindaco pescatore? Il prossimo 19 luglio a Maratea, presso il Giardino delle Arti, la Camera Penale “Alfredo De Marsico” di Lagonegro, in collaborazione con l’associazione culturale di Maratea “Pegaso Ali per sognare”, in occasione della presentazione del libro di Dario Vassallo e Vincenzo Iurillo, “La verità Negata”, hanno promosso un incontro – dibattito per approfondire una vicenda giudiziaria ancora aperta : l’omicidio del sindaco di Pollica in provincia di Salerno, resta una vicenda ancora aperta giudiziariamente.5 settembre 2010: il sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, viene ammazzato con nove colpi di pistola. Con lui, muore il sogno di un territorio libero dalla criminalità organizzata, dal traffico di stupefacenti, dagli abusi edilizi. A settembre prossimo sono undici anni di silenzi, omertà, depistaggi, una instancabile ricerca della verità che verranno raccontati dalla viva voce di Dario Vassallo, fratello del sindaco pescatore, imprenditore, come il fratello nel settore ittico. Sacrificando la propria professione, sottraendo tempo ai propri affetti, Dario Vassallo, ha percorso l'Italia in lungo e in largo, ha incontrato persone, ha scavato a piene mani nel torbido, restando spesso impantanato nel fango delle bugie, dei voltafaccia, dei tradimenti. Un libro come un diario e un atto di accusa, un documento storico e un muro della vergogna che verrà documentato anche dall’altro coautore il cronista campano Vincenzo Iurillo.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Maratea, Daniele Stoppelli e dell’avvocato Sebastiano Tanzola, Vicepresidente degli avvocati di Lagonegro, la parola ai due coautori del libro a cui faranno seguito gli interventi dell’avvocato Anna Maria Anselmi, legale della fondazione Vassallo, dell’avvocato Cinzia Pasquale, presidente della Camera forense ambientale, dell’avvocato Michele De Iesu, consulente Commissione Bicamerale ecomafie e Vincenzo Bonafine, presidente della Camera Penale “Alfredo De Marsico”, presente il senatore Pasquale Pepe, Vice presidente della Commissione parlamentare Antimafia. A moderare l’incontro, l’avvocato Daniela Calderaro, membro della Camera Penale “Alfredo De Marsico” e Presidente dell’associazione “Pegaso ali per sognare”. Riflettere in questi momenti, tenendo a mente un esempio come Angelo Vassallo, un pescatore, un uomo educato dal mare a essere rispettoso delle regole è testimonianza per una nazione futura da consegnare nelle mani dei nostri figli. Una “verità negata” è tale solo se continuiamo a non ricordare. Inizio ore 19,30.

Oreste Roberto Lanza