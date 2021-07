Il progetto di oltre 3 milioni di euro dell’ente Parco della Murgia materana dal 2023

In bicicletta dal Parco della Murgia alle aree bradaniche e metapontine, passando per le antiche vie della transumanza e non solo. Il progetto è stato presentato nella sede dell’Ente Parco della Murgia, uno dei attori principali di questa idea insieme con il comune capofila di Montescaglioso. Tre milioni e settecento mila euro a disposizione e un bacino di utenza iniziale di oltre 150 mila persone, i residenti del metapontino a cui si aggiungeranno i visitatori amanti di questo tipo di turismo. Turisti e residenti che insieme potranno dare stimolo allo sviluppo del territorio e all’economia stessa dei luoghi attraversati. I fruitori del progetto quelli legati alla mobilità lenta, cicloturisti che da luglio 2023, data di consegna dei lavori, potranno attraversare ben oltre 189 chilometri di ciclovia per gustare le bellezze del territorio attraversato conciliando, ambiente, storia, tradizioni e enogastronomia.

Un progetto che prevede di mettere in rete Matera e i comuni della collina materana e della costa jonica: Irsina, Montescaglioso, Bernalda, Scanzano Jonico, Policoro, Nova Siri e il parco della Murgia materana. Da Irsina si passerà al parco dei monaci di Matera, Montescaglioso, Metaponto per arrivare a Nova Siri. Due ruote per percorrere strade e tratturi dismessi per un valore anche storico. “Il progetto – ha sottolineato Michele Macchia, presidente dell’Ente parco della murgia materana – si chiama verso Matera attraverso le vie della transumanza, Francicena e della Magna Grecia con la fruizione della ciclovia”. Sulla stessa frequenza anche il sindaco di Montescaglioso, Vincenzo Zito: Un progetto che si lega bene all’aspetto dell’enogastronomia che sappiamo che è un’eccellenza di questi territorio che vanno fatti conoscere. Per questo che è questo aspetto è inserito in maniera diretta all’interno di questo progetto”.

Oreste Roberto Lanza