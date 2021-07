A quarant’anni dalla sua scomparsa un omaggio molto gradito ed interessante

Una mostra per ricordare un amicizia importante , quella di Libero De Libero il poeta critico d'arte e narratore italiano di Fondi, comune in provincia di Latina e Umberto Mastroianni poeta, pittore e scultore di Fontana Liri in provincia di Frosinone. Una mostra con una logica diversa rispetto a quelle tradizionali che ha preso corpo a Castronuovo Sant’Andrea nelle muse internazionale della grafica voluta fortemente dal filosofo e critico Giuseppe Appella, lucano trapiantato a Roma, punto di riferimento per gli amanti della grafica e della grande pittura.

La mostra inaugurata il 4 luglio scorso , resterà aperta fino a novembre prossimo, si basa su due libri: “Ascolta la Ciociaria” di De Libero, poemetto del 1951 uscito per la prima volta con De Luca nel 1953 e ristampato, in 100 esemplari numerati da 1 a 100, da L’Arco Edizioni d’Arte Roma nel 1977 con un’acquaforte di Umberto Mastroianni preparata per i torchi di Renzo Romero e il volume “ vento furente” del pittore frusinate del 1972, con una prefazione di Libero De Libero e prose e poesie di Mastroianni. Due testimonianze letterarie da cui emerge sodalizio antico, forte nel nome dell’arte che il Museo internazionale della grafica del piccolo centro lucano ha voluto ricordare per non dimenticare. “Questa terra, la Ciociaria, - ha sottolineato Severina Di Pierro, direttrice del MIG di Castronuovo Sant’Andrea – prodiga di colori, profumi, fiumi, di valli, di vicoli, un luogo dell’anima che potrebbe essere che potrebbe essere trasferita anche nella nostra Lucania e dell’Andalusia perché i due artisti erano amici di Federico García Lorca”.

Oreste Roberto Lanza