Gli verrà intitolata l’area sottostante la Sede Comunale “Palazzo Pizzo

Castelluccio Superiore ricorda Francesco Tammone, agente scelto della Polizia di Stato, ucciso a Potenza il 10 Luglio 1996 nell’adempimento del servizio. Sabato 10 Luglio 2021 alle ore 18.00 avrà inizio la cerimonia di Intitolazione dell’Area suddetta (Area Sottostante Palazzo Pizzo in Castelluccio Superiore). Presente naturalmente, anche la mamma di Francesco, Carmela Tammone, la sorella Rosanna e la nipote Carmen. Interverranno: Giovanni Ruggiero (Sindaco del Comune di Castelluccio Superiore);

Rocco Guarino (Sindaco di Albano di Lucania e Presidente della provincia di Potenza);

Dott. Antonio Pietro ROMEO (Questore di Potenza);

Dott. Annunziato VERDE’ (Prefetto di Potenza);

Dott. Gianfranco DONADIO (Procuratore Capo della Repubblica di Lagonergro);

Mons. Vinvenzo OROFINO (Vescovo della Diocesi Tursi-Lagonegro;

Don Marcello COZZI (Presidente del CE.ST.RI.M.);

Inoltre saranno presenti in platea: Consolato CACCAMO (Ispettore della Stazione di Polizia di Stato -Sottostazione di Lagonegro);

Michele ONORATO (Colonnello della Compagnia Guardia di Finanza di Lauria);

Salvatore BASILICATA (Capitano dei Carabinieri Compagnia di Lagonegro);

Cristina POTENZA (Tenente Colonnello Reparto Carabinieri Parco Nazionale del Pollino di Rotonda);

Gabriele ILLICETI (Comandante Stazione dei Carabinieri di Castelluccio Inferiore);

Francesco RIZZELLI (Maresciallo Ordinario della Stazione Carabinieri Parco di Viggianello);

Nicola PONGITORE (Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo di Rotonda);

Antonio Francesco MOSE’ (Componente Direttivo Parco Nazionale Del Pollino);

Lorenzo BOCHICCHIO (Direttore Generale dell’ASP di Potenza);

Biagio SCHETTINO (Direttore del Dipartimento di Prevenzione C.S.U.);

Don. Cristian Costanzo (Parroco di Castelluccio Superiore);

Paolo CAMPANELLA (Sindaco del Comune di Castelluccio Inferiore);

Rocco BRUNO (Sindaco del Comune di Rotonda);

Antonio RIZZO (Sindaco del Comune di Viggianello);

Franco Fiore (Sindaco del Comune di Sanseverino Lucano).

Tale iniziativa proposta dall’associazione LIBERA - COORDINAMENTO DELLA BASILICATA – Presidio del Pollino, è stata accolta con grande interesse e partecipazione dall’Amministrazione Comunale. La cerimonia sarà un momento collettivo per mantenere vivo il ricordo di un uomo che ha lasciato tracce indelebili in quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di apprezzarne l’abnegazione al dovere, la generosità, la grande umiltà. Resta l’esempio, l’indicazione di valori, il contributo per migliorare la realtà, il combattere per una giusta battaglia. E’ un patrimonio che va Gelosamente custodito e trasmesso alle generazioni future, perché un Paese che non ha memoria del suo passato non può avere futuro. Questo è quanto dichiara il Sindaco Giovanni Ruggiero.