La perla del Tirreno sugli schermi Rai per promuovere le sue bellezze

Prossimo appuntamento di Linea Verde Estate a Maratea. Domani 11 luglio, alle ore 12,30, su Rai Uno, Marco Bianchi e Angela Rafanelli fanno tappa all’interno della perla del Tirreno tratto della costa italiana della Basilicata. Stradine strette, case intonacate di bianco, piccoli ristoranti in riva ad un mare di cristallo, fanno di Maratea una delle mete balneari più note e frequentate della Basilicata. Dal piccolo borgo lucano le telecamere di Rai Uno si inoltreranno dalle spiagge di Castrocucco passando per l’imponente statua del Cristo redentore, posto sul monte Biagio, passando per i percorsi marini e naturalistici, e scoprendo chi vive e lavoro in territorio di grande eccellenza ambientale della Lucania. Incantevole borgo dove fare delle tranquille passeggiate, fermandosi ad ammirare le varie botteghe artigiane o ad assaggiare la cucina locale nei numerosi ristoranti tipici.

Il cuore della città è Palazzo de Lieto, un'elegante edificio settecentesco che spesso ospita mostre ed eventi culturali. Molto nota anche la Fontana della Sirena, raffinata costruzione in pietra considerata una delle mete più note e romantiche della città. Sul Monte San Biagio, dalla cui vetta si gode un panorama mozzafiato con grandi punti d’interesse: i ruderi di Maratea Vecchia, la Basilica di San Biagio e la famosa statua del Cristo Redentore, realizzata dallo scultore Bruno Innocenti nel 1965, che con i suoi 21 metri d'altezza veglia su Maratea ormai da decenni. Senza dimenticare la marina di Maratea dove la grotta delle meraviglie la fa da protagonista, all’interno si trovano spettacolari stalattiti e stalagmiti dalle forme incredibili e dalle affascinanti trasparenti.

Oreste Roberto Lanza