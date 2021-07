Giunto alla sua quinta edizione Lymphedema Village è un Campus estivo per pazienti affetti da Linfedema

Oggi inizia nel tipico borgo del Pollino, annoverato tra i più belli d’Italia, il primo campus medico/scientifico denominato Lymphedema Village. Giunto alla sua quinta edizione Lymphedema Village è un Campus estivo per pazienti affetti da Linfedema e viene promosso nel borgo di Viggianello dal 2017, patrocinato dal Comune e dalla Proloco di Viggianello, in collaborazione con Italf Onlus e il supporto di Natural Bradel. Un team di volontari in campo sanitario, coordinati dalla Dott.ssa Manila Lebois, Psicologa Fisioterapista, per una settimana, dal 12 al 18 Luglio, affiancherà 15 pazienti affetti da Linfedema in un percorso di informazione sanitaria, di supporto psicologico e terapeutico, per una migliore presa di coscienza e gestione della loro patologia, nello splendido scenario di Viggianello.

Il sindaco di Viggianello Antonio Rizzo, è soddisfatto: “Siamo lusingati che sia stato scelto il nostro borgo per questo importante progetto di ricerca e con questa iniziativa il paese di Viggianello sarà riconosciuto non solo per le sue bellezze artistiche e naturali ma anche come borgo del benessere. Sono certo che sia solo l’inizio di un percorso di benessere che possa coinvolgere di anno in anno sempre più pazienti, medici e ricercatori, apportando anche un positivo riscontro economico per le strutture ricettive del nostro borgo”. Il campus si svolgerà fino a domenica 18 luglio e vi sarà occasione anche per far conoscere a medici e pazienti accorsi da tutta Italia le montagne del Parco Nazionale del Pollino, i fiumi e i torrenti di Viggianello grazie alle attività di Acquatrekking, la cultura e il cibo locale con serate a tema dedicate alla musica e alle tradizioni del Pollino. Maggiori informazioni sul sito https://www.stateoflymphedema.com