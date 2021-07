Pensieri dedicati alla sua Tricarico e al narratore del riscatto contadino Rocco Scotellaro

Presentato a Tricarico, comune in provincia di Matera, l’indulgenza del cielo - Osanna edizioni, l’ultimo impegno letterario del giornalista e scrittore lucano Mario Trufelli, responsabile della redazione lucana della RAI dal 1969 al 1994, con un intenso attività giornalistica per la quale ha meritato il Premio Saint-Vincent. Collaboratore fisso della trasmissione televisiva Check-Up, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Basilicata e Amministratore unico dell’APT regionale.

Una produzione poetica importante, quella di Trufelli, raccolta in prova d’addio (Scheiwiller, 1991) che ha vinto il super premio Ennio Flaiano e il Regium Julii e prose di viaggio raccolte nel volume “L’ombra di Barone. Viaggio in Lucania” (Osanna Edizioni, 2003). Da ricordare, infine, il “romanzo” Quando i galli si davano voce (Edizioni della Cometa, 2013). Per il giornalista lucano, il ritorno a Tricarico, non è stato soltanto il momento per presentare il suo ultimo libro, ma anche un viaggio nei ricordi nel segno dell’amicizia con Rocco Scotellaro eletto sindaco ad appena ventidue anni.

L’indulgenza del cielo, con la prefazione del professore Franco Vitelli, è un ricordo dedicato anche al sindaco-poeta, Rocco Scotellaro, che guidò i suoi contadini a quell’occupazione delle terre che già allora anticipava la vasta riforma agricola della Basilicata. Una poesia, quella di Trufelli, come un amore infinito per l’idillio delle cose un viaggio profondo nel suo pluriennale percorso poetico - culturale partito dall’indimenticabile Lucania. Una serata per leggere i propri versi e per una riflessione sulla vita, sugli affetti famigliari, sul tempo che passa. Pagine come un faro di speranza che supera il contingente e guarda al trascendente.

Oreste Roberto Lanza