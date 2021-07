Organizzata a Muro Lucano la manifestazione “Macinare Cultura”

A partire da luglio e per tutta l’estate sarà possibile prenotare passeggiate accompagnate, organizzate lungo il Sentiero delle Ripe già Luogo del Cuore FAI (Fondo Ambiente Italiano). Queste passeggiate a contatto diretto con la natura, in uno scenario mozzafiato termineranno nella cascina delle ripe un luogo del buon vivere all’interno del quale sarà possibile consumare pranzi o cene sia alla fine delle passeggiate ma anche per trascorrere momenti di benessere in totale relax. Due gli eventi di questa stagione il 17 luglio ci sarà il concerto “Aloise e Laviero Band” con ingresso libero. Il 24 luglio si assisterà allo spettacolo teatrale di Ulderico Pesce “Petrolio” che necessita di biglietto per chi fosse interessato a partecipare.

Le passeggiate accompagnate sono previste alle ore 17 e alle ore 19 per le giornate del 17 e del 24 luglio e per tutto il periodo estivo sarà possibile organizzarsi con l’associazione Galatea. Per prenotarle e per il biglietto d’ingresso allo spettacolo teatrale ci si potrà rivolgere ai canali social dell’Associazione Galatea (Galatea Muro Lucano) o scrivere una mail all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.



Valorizzare luoghi e condividere queste bellezze naturali è una delle finalità che l’associazione “Galatea” con dedizione e passione persegue. L’invito a partecipare è rivolto a tutti coloro che vorranno regalarsi emozioni e fare un’esperienza unica da portare con sé.