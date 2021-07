Confermata la location dell’anfiteatro “Danaide” di Scanzano Jonico per il prossimo 8 agosto

L’edizione 2021 è la decima. Il premio Heraclea il prossimo otto agosto festeggia il decennale di vita, un evento cult dell’estate della Magna Grecia lucana, per molti un appuntamento imperdibile. Ospiti straordinari, il programma è ancora top secret, i rumours indicano diverse sorprese: si parla insistentemente del nuovo amministratore della Ferrara, il Lucano, di Pietrapertosa Benedetto Vigna e addirittura il Generale di Corpo d'Armata, il lucano, Francesco Paolo Figliuolo Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 per poi arrivare al lauriota Rocco Papaleo. Gli indizi sono tanti, le voci molte di più. Una certezza appare all’orizzonte: Savino Zaba, uomo Rai, sarà al timone dell'evento anche per questa edizione.

Confermata la location dell’anfiteatro “Danaide” di Scanzano Jonico dove si alterneranno attori, musicisti importanti del panorama nazionale,insistente il nome del brindisino Al Bano voce ormai internazionale. Bocche cucite da parte di Francesco Calderaro, presidente dell’Associazione Lucania Storica Novitalia e promotore dell’evento, e lo scenografo e Direttore Artistico Mario Garrambone che con grande impegno ogni anno danno vita alla prestigiosa kermesse, nonostante la complessità organizzativa imposta dalla pandemia. Anche quest’anno prevista la rigorosa osservanza delle normative vigenti e con tutte le misure precauzionali volte a garantire e tutelare gli ospiti e i partecipanti alla serata di gala.

La decima edizione, probabilmente, avrà qualche riconoscimento in più rispetto all’edizione 2020 che vide salire sul palco ben 9 talenti lucani: i giornalisti Massimo Brancati, Doriana Laraia e Isabella Romano, il professore Antonio Ruggiero (Primario del Gemelli di Roma), Claudio Coviello (primo ballerino della Scala di Milano), lo scrittore Gabriele Scarcia, l’imprenditore Gianfranco Montano, l’attore Nando Irene e Peppone Calabrese inviato di Linea Verde. Una serata, quella della passata edizione, che vide tra gli ospiti il cabarettista lucano Dino Paradiso, i suoni mediterranei di Luca Rossi, la chitarra talentuosa di Mirko Gisonte, la voce di Roberto Scarcia e il talento pop di Massimo Brancati. Ospite musicale straordinario Roby Facchinetti voce e fondatore dei Pooh. Sicuramente il decennale porterà tante sorprese. Staremo a vedere.

Oreste Roberto Lanza