Il Presidente Marzico: “Una voce storica di Scanzano, pioniere delle radio libere”

E' prevista per sabato 24 luglio la cerimonia di intitolazione della sede distaccata di Scanzano Jonico dell’Associazione l’Ultima Luna, in Via dei Mille 49, al responsabile della stessa sede, improvvisamente scomparso nel marzo scorso Vincenzo Calabrese. Dipendente della centrale del latte di Scanzano Vincenzo Calabrese Jonico, da sindacalista fin da subito fu a difesa dei pensionati. Difensore dei diritti per le disabilità, sindacalista e politico, Vincenzo Calabrese era in attesa, all’epoca come quelli della sua età, di vaccinarsi ormai da diverso tempo, contro il Covid-19.

A ricordare Vincenzo Calabrese, saranno presenti oltre ai familiari e i soci dell’associazione, tutti gli amici e quanti ebbero modo di apprezzare la sua trasparenza, la generosità e la sua determinazione nell’impegnarsi, da persona fragile, a fianco delle persone fragili per affermare e far valere i loro diritti. “Spero che molti cittadini partecipino a questo momento - ha dichiarato Rosa Marzico – presidente dell’associazione l’Ultima Luna - che abbiamo voluto organizzare per ricordare Vincenzo, la voce storica di Scanzano che grazie alla sua passione per la musica lo ha visto tra i pionieri delle radio libere e poi interprete delle più belle canzoni di quegli anni, senza mai arrendersi alle avversità; anzi era proprio da queste che traeva il maggiore impulso a proseguire le sue battaglie per una società più giusta ed inclusiva, lasciando un segno in ognuno di noi” . La benedizione del Parroco concluderà la cerimonia organizzata nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19.

Oreste Roberto Lanza