Nei giorni del 21 e 28 Luglio, nonché del 3, 16, 20 e 31 Agosto, saranno organizzate passeggiate teatralizzate

Continuano gli eventi culturali organizzati dall’Associazione Sud “Gigi Giannotti”, in collaborazione con la Proloco locale, il Comune di Nova Siri, Nova Siri.TV., il MUMBA e patrocinate dalla Regione Basilicata.

Nei giorni del 21 e 28 Luglio, nonché del 3, 16, 20 e 31 Agosto, saranno organizzate delle passeggiate teatralizzate volte a rievocare personaggi storici del passato come: Stanislao Orioli, poeta vissuto tra il I e il II dopoguerra; Luigi Settembrini, scrittore e patriota italiano vissuto tra il 1813 e il 1876; Gigi Giannotti, letterato scomparso prematuramente nel secolo scorso; Diego Sandoval de Castro, poeta rinascimentale e Francesco Antonio Giampietri, scrittore e giurista vissuto durante il periodo Borbonico.

Saranno recitati, da Domenica Bentivenga, Vittoria Corrado, Adele Cosentino, Franco Demarco, Tonia Di Sanzo, Natale Federico, Alessia Stigliano, Carmine Stigliano, Giovanni Varasano, Giuseppe Varasano, Maria Varasano e Marilena Varasano dei versi tratti da alcuni scritti degli autori sopra menzionati. Il tutto si svolgerà sotto la regia di Mariadele Popolo.Sarà poi realizzata una Performance, Nostalgie Rinascimentali per le vie del borgo, dalle classi 1 A-B-C dell’I.C “L. Settembrini”, curata dalla professoressa Vittoria Corrado.



I partecipanti all’evento potranno radunarsi, di volta in volta, alle ore 21:00 presso il “Bar Boletos” ubicato nel centro storico di Nova Siri. Saranno, inoltre, messi a disposizione dei villaggi turistici locali, dei servizi navette dell’autolinee Nolè.

Al termine della passeggiata sarà possibile anche degustare prodotti tipici regionali presso le attività enogastronomiche locali.

È gradita, sia per la passeggiata guidata che per la degustazione, una prenotazione all’indirizzo email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., questo per poter rispettare le normative nazionali anti Covid.